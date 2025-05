Codere Online: ricavi in crescita nel primo trimestre 2025 a 54,3 mln di euro, trainati dal mercato messicano

Codere Online, operatore nel settore del gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non certificati per il primo trimestre del 2025, registrando una crescita

Codere Online, operatore nel settore del gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non certificati per il primo trimestre del 2025, registrando una crescita solida in diversi mercati chiave.

Nel primo trimestre dell’anno, i ricavi totali sono stati pari a 54,3 milioni di euro, mentre i ricavi netti da gioco (Net Gaming Revenue) hanno raggiunto 57,0 milioni di euro, segnando un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024 (pari al 17% a cambi costanti).

Tra i mercati più performanti, spicca il Messico, con ricavi netti da gioco di 30,5 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al Q1 2024 (34% a cambi costanti), nonostante la svalutazione del peso messicano. In Spagna, invece, i ricavi netti sono leggermente calati, passando da 22,3 a 21,9 milioni di euro (-2%).

L’azienda ha chiuso il trimestre con una perdita netta di 0,7 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 3,4 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente. Al 31 marzo 2025, la posizione di cassa totale era pari a 41,8 milioni di euro.

Crescita degli utenti attivi – Anche gli utenti attivi mensili medi sono aumentati in modo significativo: nel complesso, 161.300 utenti hanno giocato ogni mese durante il trimestre (+13%). In particolare, il Messico ha visto una crescita del 31%, passando da 62.500 a 82.000 utenti attivi mensili. La Spagna è cresciuta del 4%, mentre altri mercati minori hanno registrato un calo dell’11%.

Prospettive confermate per il 2025 – Codere Online ha confermato le previsioni finanziarie per il 2025, con un obiettivo di ricavi netti da gioco compresi tra 220 e 230 milioni di euro, e un EBITDA rettificato tra 10 e 15 milioni di euro.

Secondo Aviv Sher, CEO della società: “Abbiamo iniziato bene il 2025, con ricavi netti da gioco in crescita e ottime performance in Messico, nonostante le difficoltà valutarie. In Spagna abbiamo avuto un lieve calo, ma continuiamo a monitorare attentamente l’andamento.”

Il CFO Oscar Iglesias ha aggiunto: “Siamo soddisfatti della crescita in Messico e del forte aumento della base clienti attiva, che rappresenta un segnale positivo per il proseguimento dell’anno.”

Lo scorso 1° maggio, Codere Online ha depositato il bilancio 2023, tornando così in regola con i requisiti di quotazione Nasdaq. Tuttavia, non essendo riuscita a depositare in tempo il bilancio 2024, la società si attende un avviso di delisting da parte di Nasdaq. Codere Online ha già annunciato che richiederà un’udienza per evitare la sospensione della negoziazione dei titoli, puntando a completare il deposito entro la fine del mese.

Infine, prosegue il programma di riacquisto azionario autorizzato a marzo: fino al 15 maggio, la società ha riacquistato 68.384 azioni per un valore complessivo di circa 0,5 milioni di dollari, nell’ambito del piano da 5 milioni di dollari approvato dagli azionisti.

PressGiochi