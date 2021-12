Codere Online, pronta ad operare nel mercato di Buenos Aires

Codere Online ha confermato che offrirà le sue scommesse sportive e i prodotti da casinò online a Buenos Aires dopo aver ricevuto una licenza dal regolatore del gioco d’azzardo della città.

In base a una licenza quinquennale approvata dalla Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Codere Online sarà in grado di fornire servizi di gioco d’azzardo online tramite computer, tablet e cellulare nella capitale argentina, con una tassa del 10% su entrate lorde di gioco pagate al regolatore.

Il lancio segna l’ingresso di Codere Online nel suo sesto mercato nazionale e terzo in America Latina, che si è attualmente affermato a Panama, Colombia, Messico, Italia e Spagna.

Moshe Edree, amministratore delegato di Codere Online, ha dichiarato: “L’inizio delle attività nella città di Buenos Aires rappresenta una pietra miliare fondamentale nel nostro piano aziendale e un’opportunità complementare alla strategia del Gruppo Codere in Argentina, paese in cui Codere ha iniziato nel 1992 ed è attualmente un operatore affermato con 13 sale bingo e un marchio riconosciuto nella provincia di Buenos Aires. La popolazione adulta della Città di Buenos Aires è di quasi 2,4 milioni, il che, insieme ai quasi quattro milioni di visitatori, ci offre una notevole opportunità per raggiungere nuovi clienti”.

Codere Online ha previsto un forte progresso nel mercato del gioco d’azzardo di Buenos Aires, in parte a causa della grande popolazione della città a cui fa riferimento Edree, ma anche grazie al suo accordo di sponsorizzazione con la famosa squadra di calcio locale di alto livello, il Club Atletico River Plate. La società ha citato l’accordo, che la vede fungere da bookmaker ufficiale della squadra, in quanto le consente di “raggiungere il pubblico nel paese nel miglior modo possibile”, rafforzare la presenza del proprio marchio e promuovere la propria offerta di gioco omnicanale.

L’ingresso nel mercato delle scommesse argentino attraverso la capitale del paese è il secondo importante sviluppo nella prima storia operativa di Codere Online, dopo la sua quotazione alla borsa statunitense Nasdaq e la fusione con SPAC DD3 Acquisition Corp. II.

