Codere Online: nel secondo trimestre del 2026, ricavi netti da gioco a 69,4 milioni di euro

Codere Online, uno dei principali operatori del gaming online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non certificati relativi al trimestre chiuso il 30 giugno 2026.

Codere Online, uno dei principali operatori del gaming online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non certificati relativi al trimestre chiuso il 30 giugno 2026.

Nel secondo trimestre dell’anno, i ricavi totali si sono attestati a 64,4 milioni di euro mentre i ricavi netti da gioco hanno raggiunto i 69,4 milioni di euro ( +27% rispetto allo stesso periodo del 2025).

L’EBITDA rettificato ha raggiunto i 5,8 milioni di euro, con un miglioramento di 3,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel primo semestre del 2026 la società ha inoltre registrato un utile netto di 5,6 milioni di euro, invertendo il risultato negativo del primo semestre 2025 quando aveva riportato una perdita netta di 3,1 milioni di euro.

La Spagna si conferma uno dei mercati chiave del gruppo: con ricavi e ricavi netti pari a 27,6 milioni di euro, in crescita del 25% su base annua. Anche il Messico continua a registrare performance positive: i ricavi hanno raggiunto 31,8 milioni di euro, mentre i ricavi netti si sono attestati a 36,1 milioni di euro (+24% rispetto al secondo trimestre del 2025).

Al 30 giugno 2026, Codere Online disponeva di una posizione di cassa pari a 62,6 milioni di euro e non presentava alcun debito finanziario confermando una solida situazione patrimoniale.

Alla luce dei risultati conseguiti, la società ha rivisto al rialzo la guidance per l’intero esercizio 2026: si prevedono ricavi netti da gioco compresi tra 255 e 265 milioni di euro e un EBITDA rettificato tra 20 e 25 milioni di euro, a conferma della fiducia nel percorso di crescita del gruppo.

Performance durante i Mondiali di calcio – Le performance registrate durante i Mondiali di calcio sono state particolarmente positive, con risultati nettamente superiori rispetto all’edizione del 2022, a conferma della significativa crescita della società in termini di dimensioni, coinvolgimento della clientela e capacità di monetizzazione.

Nel corso della competizione, il numero di utenti unici è aumentato di circa il 56% rispetto ai Mondiali del 2022 (escludendo la Colombia), mentre sono stati acquisiti quasi 40 mila nuovi clienti in concomitanza con l’evento. Anche l’attività di gioco ha registrato un forte incremento: il volume complessivo delle puntate ha raggiunto 63 milioni di euro, in crescita del 180% rispetto all’edizione precedente, evidenziando il maggiore interesse dei clienti e la crescente scala operativa del gruppo.

Parallelamente, il Net Gaming Revenue è risultato più che raddoppiato rispetto ai Mondiali del 2022, grazie alla capacità della società di monetizzare efficacemente l’aumento dei volumi di gioco, nonostante un margine relativamente contenuto sulle scommesse sportive dovuto a risultati generalmente favorevoli agli scommettitori.

Aviv Sher, Chief Executive Officer di Codere Online, ha dichiarato: “Dopo un solido inizio d’anno, il secondo trimestre ha mostrato un’ulteriore accelerazione, registrando la migliore performance trimestrale della nostra storia. Il Net Gaming Revenue del secondo trimestre ha raggiunto circa 69 milioni di euro, con un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, beneficiando anche dell’effetto positivo dei Mondiali di calcio, che hanno favorito una maggiore attività e un più elevato coinvolgimento dei clienti. Questa performance è stata trainata da tutti i nostri principali mercati e siamo molto soddisfatti dello slancio che il business sta dimostrando”.

Marcus Arildsson, Chief Financial Officer di Codere Online, ha commentato: “Il secondo trimestre ha rappresentato un ulteriore importante passo avanti nella nostra performance finanziaria. Il Net Gaming Revenue è aumentato di circa 15 milioni di euro rispetto al secondo trimestre del 2025, mentre l’EBITDA rettificato si è attestato a circa 6 milioni di euro, più che raddoppiando rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato in termini di redditività è stato ottenuto continuando a investire nella crescita e cogliendo le opportunità generate dall’aumento dell’attività durante i Mondiali. Abbiamo chiuso il mese di giugno con una disponibilità liquida complessiva di circa 63 milioni di euro e senza alcun debito finanziario”.

PressGiochi