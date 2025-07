Codere Online: nel secondo trimestre 2025 ricavi da gioco per 54,8 milioni di euro

Codere Online ha pubblicato i risultati finanziari preliminari e non certificati relativi al secondo trimestre del 2025, chiuso il 30 giugno. Il gruppo, operatore leader nel settore del gioco online in Spagna e America Latina, ha registrato una net gaming revenue di 54,8 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+12% a cambi costanti). I ricavi totali si sono attestati a 51,4 milioni di euro.

In Messico, mercato strategico per il gruppo, la net gaming revenue ha raggiunto i 29 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al secondo trimestre 2024 (+23% in valuta locale), nonostante la svalutazione del peso messicano del 19%. Cresce anche il numero di giocatori attivi mensili reali nel Paese, con un incremento del 36% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno.

Il risultato netto del primo semestre 2025 è stato negativo per 3,1 milioni di euro, rispetto a una perdita di 0,2 milioni nello stesso periodo del 2024, a causa principalmente degli effetti sfavorevoli dei tassi di cambio (perdita di 3 milioni contro un guadagno di 4,8 milioni nel 2024).

La posizione di cassa complessiva al 30 giugno 2025 era pari a 45,2 milioni di euro. L’azienda ha confermato le previsioni per l’intero anno: una net gaming revenue tra 220 e 230 milioni di euro e un EBITDA rettificato tra 10 e 15 milioni di euro.

Codere Online ha inoltre annunciato di aver riacquistato azioni proprie per un valore di 0,7 milioni di dollari (al prezzo medio di 6,89 dollari per azione) nell’ambito del piano di buyback da 5 milioni di dollari approvato dagli azionisti, attivo fino al 3 marzo 2026.

Infine, la società ha comunicato di aver riottenuto la piena conformità ai requisiti di quotazione Nasdaq dopo la presentazione del bilancio annuale 2024: le azioni continueranno dunque a essere scambiate sul Nasdaq Capital Market.

PressGiochi