Codere Online: nel quarto trimestre del 2024 fatturati 50 mln di euro

Codere Online, un operatore leader nel gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i suoi risultati finanziari preliminari non verificati per il trimestre e l’anno conclusi il 31 dicembre 2024.

Nel quarto trimestre del 2024. Codere Online ha registrato un fatturato totale di 50,0 milioni di euro, mentre il fatturato netto dal gioco è stato di 52,6 milioni di euro, con una crescita del 5% rispetto al quarto trimestre del 2023. L’utile netto escludendo la variazione non monetaria del fair value dei warrant pubblici è stato di 6,8 milioni di euro nel 2024 rispetto a una perdita netta di 4,0 milioni di euro nel 2023.

Aviv Sher, CEO di Codere Online, ha dichiarato: “Abbiamo registrato un altro trimestre solido, con ricavi netti dal gioco che hanno raggiunto i 52,6 milioni di euro, un aumento del 5% rispetto al quarto trimestre del 2023. In Messico, i ricavi netti dal gioco sono rimasti invariati a 25,1 milioni di euro, trainati dalla significativa svalutazione del peso messicano. Su base valutaria costante, la nostra crescita in Messico sarebbe stata del 14%. Nel frattempo, la Spagna ha continuato a registrare buoni risultati, con ricavi netti dal gioco in aumento del 10% a 22,8 milioni di euro”.

Oscar Iglesias, CFO di Codere Online, ha commentato: “La nostra solida performance del quarto trimestre ha portato i nostri ricavi netti da gioco per l’intero anno a quasi 212 milioni di euro, il 10% in più rispetto al punto medio delle nostre previsioni iniziali di 185-200 milioni di euro dall’inizio del 2024. Ancora più importante, abbiamo registrato un quarto trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo, che ci ha consentito di raggiungere 6,4 milioni di euro per l’intero anno, nella fascia alta delle nostre previsioni di 2,5-7,5 milioni di euro”.

Iglesias ha aggiunto: “Siamo molto incoraggiati dai nostri risultati del 2024 e dalla nostra capacità di rispettare il nostro impegno con gli investitori nonostante i venti contrari che abbiamo dovuto affrontare, soprattutto sul fronte valutario. Per il 2025, prevediamo ricavi netti da gioco di 220-230 milioni di euro e un EBITDA rettificato di 10-15 milioni di euro. Inoltre, siamo lieti di annunciare un piano di riacquisto di azioni fino a 5,0 milioni di dollari, che riflette la nostra fiducia nel business e nella futura generazione di flussi di cassa”.

PressGiochi