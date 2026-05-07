Codere Online, nel primo trimestre del 2026 ricavi da gioco per 64,4 milioni di euro

Codere Online, operatore leader nel gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non revisionati per il primo trimestre del 2026, chiuso al 31 marzo

Codere Online, operatore leader nel gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non revisionati per il primo trimestre del 2026, chiuso al 31 marzo 2026.

La società ha avviato il 2026 con una performance molto solida, registrando ricavi totali pari a €60,3 milioni e ricavi netti da gioco record pari a €64,4 milioni, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’EBITDA rettificato ha raggiunto 6 milioni di euro nel trimestre, con un incremento di €4,2 milioni rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, evidenziando un significativo miglioramento della redditività. L’utile netto si è attestato a €7 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di €0,7 milioni registrata nel primo trimestre 2025.

A livello geografico, la Spagna ha contribuito con ricavi pari a €25,5 milioni e ricavi netti da gioco in crescita del 16% su base annua, confermando il rafforzamento delle tendenze positive già osservate nella seconda metà del 2025. Anche il Messico ha continuato a mostrare una dinamica di crescita sostenuta, con ricavi pari a €30,4 milioni e ricavi netti da gioco pari a €34,6 milioni, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

La società ha inoltre chiuso il trimestre con una solida posizione finanziaria, pari a €56,2 milioni di cassa totale e nessun indebitamento finanziario al 31 marzo 2026, confermando la solidità del bilancio.

Guardando al 2026, Codere Online ha confermato le proprie previsioni con ricavi netti da gioco attesi tra €235 e €245 milioni e un EBITDA rettificato compreso tra €15 e €20 milioni.

Aviv Sher, CEO di Codere Online, ha commentato: “Abbiamo registrato un ottimo inizio del 2026, raggiungendo un record trimestrale di ricavi netti da gioco pari a 64,4 milioni di euro, in crescita del 13% su base annua. In Spagna, la performance ha accelerato in modo significativo, con una crescita del 16% dei ricavi netti da gioco, riflettendo la continuazione e l’accelerazione delle tendenze positive iniziate nella seconda metà del 2025, in particolare nel quarto trimestre. Anche il Messico ha continuato a registrare una crescita a doppia cifra, grazie a un aumento del 20% del numero di clienti attivi.”

Marcus Arildsson, CFO di Codere Online, ha commentato: “Il primo trimestre 2026 segna un chiaro passo avanti nella redditività, con un EBITDA rettificato pari a 6,0 milioni di euro, 4,2 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un utile netto di 7,0 milioni di euro. Abbiamo chiuso il trimestre con una solida posizione di cassa totale di 56,2 milioni di euro e nessun debito finanziario, garantendo un bilancio molto solido. Sulla base di questi risultati, confermiamo le previsioni per l’intero 2026, con ricavi netti da gioco attesi tra 235 e 245 milioni di euro e EBITDA rettificato tra 15 e 20 milioni di euro.”

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