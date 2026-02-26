Codere online, nel 2025 ricavi da gioco pari a €224,1 milioni

Codere Online, operatore leader nel gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari non revisionati per il trimestre e l’anno chiusi al 31 dicembre 2025.

La Società ha registrato una solida performance nel 2025, con ricavi netti da gioco record pari a €224,1 milioni e un EBITDA rettificato di €13,8 milioni per l’intero esercizio. Nel quarto trimestre 2025 i ricavi totali si sono attestati a €57,1 milioni, mentre i ricavi netti da gioco hanno raggiunto €60,7 milioni, segnando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In Messico, nel quarto trimestre 2025 i ricavi sono stati pari a €29,4 milioni e i ricavi netti da gioco hanno toccato €32,8 milioni, in crescita del 31% rispetto al Q4 2024, confermando il forte contributo del Paese alla performance complessiva del Gruppo. Nello stesso periodo, l’EBITDA rettificato ha raggiunto €6,7 milioni, con un miglioramento di €4,8 milioni rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente.

A livello annuale, il 2025 si è chiuso con una perdita netta di €1,8 milioni, rispetto a un utile netto di €3,9 milioni registrato nel 2024. Al 31 dicembre 2025 la Società presentava una posizione di cassa totale pari a €50,0 milioni e nessun debito finanziario.

Guardando al 2026, la Società prevede ricavi netti da gioco compresi tra €235 e €245 milioni e un EBITDA rettificato nell’intervallo €15-20 milioni. Inoltre, nell’ambito del piano di riacquisto di azioni proprie, sono state riacquistate 391 mila azioni per un controvalore complessivo di 2,7 milioni di dollari fino al 25 febbraio 2026.

Aviv Sher, CEO di Codere Online, ha commentato: “Nel quarto trimestre del 2025, i nostri ricavi netti da gioco hanno raggiunto €60,7 milioni, il livello trimestrale più alto nella storia della Società.”

L’incremento è stato trainato principalmente dal Messico, dove i ricavi netti da gioco sono cresciuti del 31%, sostenuti da un aumento del 43% del numero di clienti attivi nel Paese. A dicembre è stato raggiunto un record di 100.000 giocatori attivi, posizionando favorevolmente la Società in vista della prossima Coppa del Mondo quest’estate.

Marcus Arildsson, CFO di Codere Online, ha dichiarato: “Oltre alla forte performance dei ricavi nel quarto trimestre, abbiamo registrato un significativo incremento dell’EBITDA rettificato a €6,7 milioni nel periodo, permettendoci di raggiungere la parte alta dell’intervallo di guidance 2025 fornito lo scorso anno.”

Ha inoltre aggiunto: “Guardando al 2026, siamo incoraggiati dai solidi trend sia in Messico che in Spagna e prevediamo ricavi netti da gioco compresi tra €235 e 245 milioni e un EBITDA rettificato tra €15 e 20 milioni.”

PressGiochi