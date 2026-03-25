Codere in vendita?

Come riportato dal quotidiano spagnolo Expansión, Codere è in vendita per una valutazione superiore a 2 miliardi di euro, e a tal fine si è avvalsa della consulenza di Jefferies

Come riportato dal quotidiano spagnolo Expansión, Codere è in vendita per una valutazione superiore a 2 miliardi di euro, e a tal fine si è avvalsa della consulenza di Jefferies e Macquarie Capital.

L’operazione dovrebbe essere veloce, in quanto le parti interessate dovrebbero presentare offerte non vincolanti per Codere entro metà maggio, con un accordo di acquisto definitivo da stipulare prima della pausa estiva di agosto.

Attualmente, le azioni di Codere sono suddivise tra circa 84 fondi di investimento.

Dopo essersi messa a posto finanziariamente con la riduzione del debito aziendale da 1,4 miliardi di euro a circa 190 milioni di euro, l’azienda è certamente appetibili per chi mira ad espandersi in America Latina e in Spagna e Italia.

Nessuna certezza sui possibili acquirenti. Come al solito, sono stati chiamati in causa assi pigliatutto Allwyn International e Flutter Entertainment, così come non è escluso che all’azienda possano interessarsi private equity.

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