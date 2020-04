Codere, in cerca di liquidità, spera nella riapertura delle attività in Spagna e Uruguay

Codere, multinazionale del gioco quotata alla Borsa di Madrid, ha rinviato i pagamenti sulle sue tranche di debito di € 500 milioni e $ 300 milioni, mentre il governo societario rivede le opzioni di finanziamento a lungo termine dell’azienda.

La società sta cercando opzioni di finanziamento per aumentare la sua liquidità di 100 milioni di euro nei prossimi mesi, che al momento, con i suoi affari paralizzati dal coronavirus, è di 130 milioni di euro.

Codere ha informato il CNMV questo lunedì, dopo la chiusura del mercato azionario, di aver chiesto a consulenti finanziari esterni di cercare una linea di finanziamento per 100 milioni di euro. La società ha differito dal 30 aprile al 30 maggio il pagamento della cedola delle sue obbligazioni senior garantite di 500 milioni di euro e 300 milioni di dollari, grazie al periodo di proroga di 30 giorni previsto dal contratto.

Nella sua comunicazione, Codere ha spiegato che il rinvio dei pagamenti del debito fa parte del piano di emergenza elaborato dal gruppo, per cercare di mantenere la liquidità aziendale in tutti i mercati operativi.

Codere, di proprietà di M&G Plc (21%), Abrams Capital (8%) e della famiglia Martínez Sampedro (14%), sottolinea il suo impegno a mantenere operativo il proprio portafoglio di giochi d’azzardo terrestri su tutti i mercati europei e sudamericani e, secondo quanto riferito, verrà avviata la riapertura tra metà maggio e giugno, scaglionata in base alle disposizioni normative. Confida nella riapertura dei suoi negozi in Italia e delle attività in Uruguay.

Ad inizio di aprile Codere aveva incaricato Bank of America di condurre rinegoziazioni con gli obbligazionisti statunitensi per un’ulteriore estensione di due anni dei termini di scadenza del debito che scadrà nel 2021. Il debito a lungo termine di € 900 milioni di Codere è stato accumulato principalmente nell’ambito della ristrutturazione del 2015 condotta da società di private equity statunitensi, che ha visto l’operatore legacy evitare il fallimento. L’agenzia di credito Moody è stata costretta a declassare lo stato delle obbligazioni Codere a una classificazione CAA1, definendo le opzioni di debito dell’impresa come “obbligazioni ad alto rischio” per gli investitori.

La società, con sede ad Alcobendas (Madrid), ha sottolineato di aver messo a disposizione il suo centro congressi Citibanamex a Città del Messico per creare un ospedale temporaneo con 854 posti letto per curare i pazienti con sintomi di Covid-19. Alla fine di marzo, Codere ha presentato un ERTE ad alcune delle sue filiali in Spagna per sospendere temporaneamente l’occupazione di 1.071 dipendenti, il 69% dei quali ha in Spagna.

