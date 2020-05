Codere, in cerca di liquidità, lavora a un accordo con Carlyle e Pimco

Codere, la società multinazionale del gioco è alla ricerca di liquidità dopo aver rinviato una delle sue scadenze del debito lo scorso aprile. L’impresa, fortemente colpita dal blocco delle attività causato dalla diffusione del Covid19 e dal conseguente crollo degli affari, è alla ricerca di una soluzione finanziaria urgente. La società spagnola ha dato appuntamento ai propri investitori al prossimo 28 maggio quando annuncerà i risultati del primo trimestre e li informerà del pagamento delle scadenze del debito in programma.

Per fare ciò, in questi giorni la società sta negoziando un prestito urgente con diversi fondi di venture capital. Secondo diverse fonti vicine all’operazione, Carlyle e Pimco, due delle più grandi società di investimento del mondo, hanno avviato negoziati aperti con il vertice di Codere per analizzare la situazione attuale del gruppo di scommesse e valutare la concessione del prestito. La scorsa settimana, entrambe le società si sono incontrate via telematica con Vicente Di Loretto, CEO della società, per apprendere in dettaglio l’impatto sull’attività del coronavirus, nonché i dati sulla liquidità del Gruppo e il calendario provvisorio della riapertura degli stabilimenti nei diversi paesi in cui opera. Sebbene tutto dipenda dall’evoluzione della pandemia, Codere spera di riaprire normalmente dal prossimo giugno.

Responsabili di Credit Suisse e Bank of America, le banche assunte da Codere per ottenere i 100 milioni di euro con cui sostenere il proprio tesoro e garantire la continuità operativa fino alla riapertura delle sale da gioco, hanno partecipato alla riunione. Ricorrere al sostegno di alcuni fondi di venture capital sarebbe per Codere una soluzione rapida ma a costi più elevati.

La società ha annunciato il 27 aprile che stava sospendendo temporaneamente il pagamento del coupon delle sue due emissioni obbligazionarie per 500 milioni di euro e 300 milioni di dollari (277 milioni di euro) come misura per proteggere la liquidità dell’azienda durante il lockdown. Codere ha spiegato che il ritardo dei pagamenti fa parte del “piano di emergenza che la società continua a implementare per garantire la continuità operativa e preservare la propria posizione di liquidità di fronte all’attuale crisi causata dal coronavirus”.

Ma il mercato ha interpretato la misura come un primo segno di evidente rischio di default, come spiegato da Standard & Poor’s. L’agenzia di rating del credito ha abbassato il livello di solvibilità il 30 aprile a CCC, con una prospettiva negativa – junk bond – a causa di dubbi sulla sua capacità di continuare a operare. Moody’s ha invece declassato Codere e ha posto la società di gioco d’azzardo spagnola al livello di “estremamente speculativo”.

Data la situazione, Codere dovrà pagare un tasso di interesse che può superare il 10% per i 100 milioni aggiuntivi necessari. La società, che brucia circa 25 milioni al mese in contanti senza tenere conto del pagamento degli interessi, deve anche assicurare a questi nuovi creditori che saranno i primi a riscuotere in caso di fallimento, il che potrebbe generare un grave problema con gli attuali obbligazionisti e azionisti del gruppo. Ma nel caso in cui l’accordo con Carlyle e Pimco non venisse concluso, saranno gli attuali azionisti a dover concedere questa linea di liquidità.

