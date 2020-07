Codere ha creato una nuova unità di distribuzione di macchine da gioco in Italia

Codere ha creato una nuova unità di distribuzione italiana di macchine da gioco fondendo le sue controllate FG Slot e Gap Games Italia per formare Codwin, essendo l’azionista di maggioranza delle due attività esistenti e ha ottenuto l’approvazione degli investitori per unire le quote in una riunione degli azionisti di aprile.

L’ex amministratore delegato di FG Slot, Andrea Rigodanzo, che dirigerà la nuova società, ha dichiarato: “È un momento estremamente difficile per il settore dei giochi legali, in particolare per gli operatori di macchine da gioco. Di conseguenza, abbiamo deciso di unire le forze per affrontare le sfide che il mercato ci sta presentando. La pandemia è arrivata in un contesto già difficile con l’ aumento della tassazione e delle normative che mettono a dura prova il settore. Con Codwin intendiamo offrire un modello di integrazione gestionale ed efficienza che rappresenterà anche un incubatore per altre aziende che vogliono continuare a operare secondo i consueti standard di affidabilità e legalità e che hanno un progetto a lungo termine da condividere con noi. Siamo in grado di supportare le aziende che stanno attualmente incontrando difficoltà e di attuare una strategia condivisa che consenta loro di affrontare il futuro con ottimismo e competenza”.

Gli aumenti delle tasse hanno portato i dazi sul gioco d’azzardo e slot machine in Italia al 23,83%, dal 13% del 2014, mentre i costi elevati hanno portato molte sedi a cessare le loro licenze.

PressGiochi