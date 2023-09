Codere denuncia una frode da 500mila euro sulla sua piattaforma in Spagna

Codere ha denunciato una presunta frode individuata nel suo business online spagnolo per un valore di mezzo milione di euro. Lo comunica la sua filiale quotata negli Stati Uniti, Codere

Codere ha denunciato una presunta frode individuata nel suo business online spagnolo per un valore di mezzo milione di euro.

Lo comunica la sua filiale quotata negli Stati Uniti, Codere Online, che raggruppa l’attività della società di gioco sul canale digitale.

In particolare, l’azienda precisa di essere stata informata, “recentemente”, di una “frode consumata” contro la società in Spagna, “relativa ad una serie di prelievi per un totale di 500.000 euro”.

Si aggiunge poi che questi sono stati realizzati “da un cliente dal suo conto online, da una sala da gioco affiliata a terzi”.

Si spiega che “è in corso un’indagine e la società perseguirà il recupero dei fondi sottratti”.

Il direttore finanziario di Codere Online, Óscar Iglesias, nella conferenza con gli analisti, tenutasi dopo aver presentato i risultati del secondo trimestre, ha detto: “È un argomento che è sotto indagine della polizia, non c’è molto altro da dire. La cosa più importante, ovviamente, è che intendiamo recuperare i fondi sottratti”.

