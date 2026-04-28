Newsletter

28 Aprile 2026 - 16:55

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Codere consolida la sua crescita fino ad innalzare l’EBITDA del 26,1% nel 2025

• Il Gruppo chiude il 2025 con un EBITDA Ajusted di 225,1M€, superando gli obiettivi ipotizzati, con un incremento di 46,6M€ (+26%) vs il 2024, (40% a cambio costante). •

28 Aprile 2026

Share the post "Codere consolida la sua crescita fino ad innalzare l’EBITDA del 26,1% nel 2025"

Stampa pagina

• Il Gruppo chiude il 2025 con un EBITDA Ajusted di 225,1M€, superando gli obiettivi ipotizzati, con un incremento di 46,6M€ (+26%) vs il 2024, (40% a cambio costante).

• A livello di fatturato, il Gross Win tocca i 1.357,1 M€, che evidenzia una crescita pari a 42,6M€ (+3,2%) rispetto all’anno 2024 (il 13% a cambio costante).

• La Spagna, la divisione Online e l’Argentina guidano la creazione di valore del Gruppo, con ottime prestazioni in entrambi i canali, retail e online

• La Compagnia mantiene una solida posizione di cassa e una leva finanziaria di 1,1 volta l’EBITDA ajusted, pur avendo realizzato nel 2025 un investimento record di 121mm in Capex.

Il Gruppo Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e del gioco, ha presentato i suoi risultati relativi al 2025. La compagnia ha confermato la solidità del suo miglioramento operativo registrando un Gross Win pari a 1.357,1M€ e un EBITDA Ajusted di 225,1M€, che evidenzia un incremento del 26,1% rispetto all’anno precedente.

In termini comparabili e a cambio costante, il Gross Win è cresciuto del 13% e l’EBITDA del 40% rispetto al 2024. Questi indicatori sottolineano la redditività operativa del Gruppo e la capacità della compagnia di mitigare gli impatti macroeconomici.

Ottime prestazioni in Spagna, Argentina e Online

I risultati dell’esercizio sono stati sostenuti dall’evoluzione positiva delle sue principali unità di business. In ambito retail, Spagna e Argentina, si consolidano come i grandi motori della generazione di valore, ma tutti i paesi hanno migliorato le loro performance. IN Spagna, il Gruppo migliora il suo profitto grazie all’ottimizzazione del parco macchine e a una strategia centrata sull’efficienza operativa, che ha permesso di massimizzare i margini per ciascun terminale di gioco. Nel caso dell’Argentina, la crescita è stata significativa per l’assestamento dei tassi di cambio, sostenuto da un importante piano di investimenti nell’innovazione di macchine e sale.

Per quanto attiene alla divisione Online, conferma la sua posizione come asset strategico del Gruppo, consolidando il suo miglioramento in termini di redditività e radicando lo sviluppo del modello di omnicanalità di Codere.

Il Gruppo rafforza il suo impegno nel business con un CAPEX nell’esercizio 2025 pari a 121,2M€, dei quali 111,5M€ destinati al mantenimento ed all’ammodernamento, e 9,8 M€ alla crescita.

Relativamente alla posizione di cassa, la compagnia chiuse il 2025 con tre trimestri consecutivi di generazione di cassa, che ha permesso al Gruppo di chiudere l’anno con un saldo di 118,6M€ (68,4M€ nel retail e 50,2M€ nell’Online).

Forza operativa e nuovo ciclo strategico

La tendenza positiva di fine anno si conferma con l’inizio del 2026, con risultati in linea con le previsioni del nuovo esercizio, nel quale ci si aspetta un aumento del fatturato intorno al 5% e superiore dell’8% a livello di EBITDA Ajusted.

Inoltre, il Gruppo sta ultimando il suo Piano Strategico 2026-2030, che sarà presentato nelle prossime settimane.

Con un indebitamento pari a 1,1 volte il suo EBITDA Adjusted, Codere dispone di una struttura del capitale sana che garantisce la stabilità necessaria per affrontare il prossimo ciclo di crescita e consolidare la sua leadership nel mercato internazionale.

PressGiochi

Fonte immagine: CODERE headquarters at 26 Avenida de Bruselas (street) in Alcobendas (Community of Madrid, Spain).

banner articolo interno
Leggi anche

Codere consolida la sua crescita fino ad innalzare l’EBITDA del 26,1% nel 2025

Bingo: un comparto da 181 sale fisiche e 1,77 miliardi di raccolta, l’online raccoglie 272 mln di euro

ADM aggiorna il Piano pluirennale degli investimenti per il triennio 2026 – 2028

MEF, al Parlamento la prima Relazione sul gioco pubblico 2025: quadro tra concessioni, rete fisica e criticità territoriali

Cirsa guarda a nuovi mercati; Joaquim Agut spinge su acquisizioni più ambiziose

Norvegia, il bingo rallenta nel 2025: ricavi in calo del 20% dopo le nuove regole

Filippine, nel 2025 dal gioco ricavi per oltre 396 miliardi di pesos

Bingo, EGP-FIPE: “Concessioni non coerenti con i ricavi, serve revisione del modello”

Conto riassuntivo del Tesoro. A gennaio 2026, dai giochi incassi per 500,3 mln di euro

Scommesse e VLT, il TAR Toscana sospende lo stop della Questura: riapertura temporanea per una sala giochi

Spagna. Catalogna, nel 2025 i tributi dal gioco si attestano a 239,4 mln di euro

Bingo, ADM pubblica l’elenco delle 181 sale attive al 31 dicembre 2025

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter