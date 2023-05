Codere. Zaffignani (Ceo): “Poste le basi per una nuova fase di sviluppo del gruppo”

La società conferma il suo totale impegno nel mantenimento del portafoglio in gestione, in particolare con le operazioni in Argentina, Messico e Spagna.

Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato con una presenza in sette paesi in Europa (Italia e Spagna) e America Latina (Messico, Argentina, Uruguay, Panama e Colombia), consolida il proprio progetto in questa fase di transizione, dopo l’uscita di suoi precedenti amministratori delegati e fino all’arrivo di un nuovo amministratore delegato nel mese di luglio, con una politica di governo societario evoluta e pieno impegno per la sua attività nelle diverse unità di business.

Codere ha ottenuto ricavi per 1.314,8 milioni di euro nel 2022, il 67,5% in più rispetto all’anno precedente. La fatturazione di Codere Online è cresciuta del 55% su base annua nel primo trimestre dell’anno.

Negli ultimi mesi, l’azienda è stata immersa in un processo di trasformazione della sua struttura societaria e del suo comitato di gestione, per focalizzare l’organizzazione su semplicità e rigore. Un modello orientato ai risultati che prevede l’ordinamento delle funzioni in tutte le aree geografiche, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e implementare le migliori pratiche.

Codere, nell’esercizio della propria responsabilità sociale d’impresa, è pienamente focalizzata sulla generazione di valore per tutti i suoi stakeholder, garanzie complete per i propri clienti e promozione delle comunità locali in cui opera, nella tutela dell’ambiente, nella promozione dell’educazione, della sicurezza e della prevenzione del gioco d’azzardo problematico.

Spiega Emilio Zaffignani, Ceo ad interim dallo scorso aprile ha affermato: “Durante questa transizione, abbiamo posto le basi per la nuova fase del gruppo, con il nostro totale impegno nel mantenere il portafoglio in gestione, in particolare con le operazioni in Argentina, Messico e Spagna, senza alcun mandato esplicito alla realizzazione della rete patrimoniale”.

Inoltre, l’azienda ha lanciato un nuovo Piano IT globale, con l’obiettivo di fornire un supporto comune a tutte le unità del gruppo e rafforzare la sicurezza. Questo progetto sarà accompagnato da investimenti per migliorare la produttività a breve termine e, insieme al resto delle azioni intraprese dall’inizio dell’anno, è focalizzato sullo sviluppo di una base solida e sostenibile per competere nuovamente come leader in tutti i suoi mercati .

Codere ha recentemente annunciato ricavi consolidati pari a 1.314,8 milioni di euro, il 67,5% in più rispetto al 2021. L’EBITDA rettificato ha raggiunto i 231,9 milioni nel 2022, 133 milioni in più rispetto all’anno precedente, e il margine L’EBITDA rettificato ha raggiunto il 17,6% (5 punti percentuali sopra lo stesso periodo nel 2021), guidato principalmente dalla solida performance di Argentina e Italia.

Da parte sua, Codere Online, la filiale di gioco online del gruppo, ha recentemente registrato ottimi risultati per il primo trimestre del 2023, con una crescita dei ricavi anno su anno del 55%, a 39,5 milioni di euro, e un significativo miglioramento dell’EBITDA rettificato, da -13,2 milioni negativi nel 2022 a -2,3 milioni negativi nel 2023. La sua posizione di cassa alla fine del trimestre ha superato i 49 milioni di euro, dotandola delle risorse necessarie per continuare l’esecuzione del Piano Industriale che ha definito nel 2021 quando si è quotata sul mercato Nasdaq dopo la sua fusione con una SPAC.

L’accordo raggiunto dal gruppo lo scorso marzo con i suoi principali azionisti e obbligazionisti per ottenere ulteriore liquidità per 100 milioni di euro, consente a Codere di promuovere il suo nuovo Piano Industriale per consolidare la sua crescita di lungo periodo.

