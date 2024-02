Codere collabora con la ASL Caserta per combattere la dipendenza da gioco

Nella giornata di ieri è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Caserta e Codere Network SpA, di cui Alejandro Pascual Gonzales è direttore esecutivo, che rientra negli obiettivi programmatici del Piano regionale per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Il protocollo prevede una stretta sinergia e collaborazione per contrastare le conseguenze delle patologie del gioco d’azzardo, con l’apertura di uno sportello di ascolto e orientamento, con cadenza settimanale, nella Sala da Gioco Royal de Maddaloni – in Via Strada Statale Sannitica 265 – alla presenza del personale UOC delle Unità comportamentali, che distribuirà anche materiale informativo per la prevenzione delle varie dipendenze. Il materiale sarà sempre disponibile negli orari di apertura della sala.

Oltre a questo, i dipendenti di Codere parteciperanno a dei corsi di formazione indetti dalla ASL, di modo che possano intervenire in prima battuta laddove riscontrino comportamenti compulsivi da parte degli utenti.

Il protocollo è stato presentato oggi, 6 febbraio, alla presenza di: dottor Amedeo Blasotti, Direttore Generale dell’ASL Caserta; Dott.ssa Lilia Nuzzolo, Direttore del Dipartimento Dipendenze dell’ASL Ce; Dott. Roberto Malinconico, Direttore UOC Unità Comportamentali dell’ASL Ce; per Codere Network SpA, la Dott.ssa Imma Romano e il Dott. Aniello Baselice, presidente dell’Osservatorio Regionale della Campania.

