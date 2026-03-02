Newsletter

02 Marzo 2026

Codere a ENADA 2026. Pascual Gonzalez: “Una strategia tra innovazione e crescita in Italia”

In vista di ENADA 2026, Alejandro Pascual Gonzalez, Europe Regional Manager & Country Manager Italy di Codere, condivide la visione con cui l’azienda si presenta a uno degli appuntamenti più

02 Marzo 2026

In vista di ENADA 2026, Alejandro Pascual Gonzalez, Europe Regional Manager & Country Manager Italy di Codere, condivide la visione con cui l’azienda si presenta a uno degli appuntamenti più importanti per il settore del gioco.

“La nostra partecipazione a ENADA rappresenta un momento strategico per rafforzare le relazioni con i partner, ascoltare il mercato e presentare soluzioni che integrano in modo concreto canale fisico e digitale”, afferma Gonzalez. “Crediamo in un ecosistema più connesso, trasparente e orientato all’innovazione, in cui rete territoriale e piattaforma online lavorano insieme come un unico motore di sviluppo”.

Secondo il manager, ENADA 2026 arriva in un momento cruciale per il settore, segnato dal riordino del gioco fisico e dalle sfide legate al digitale. “La fiera ci permette di confrontarci con i partner, mostrare le nostre novità e ribadire il nostro impegno a crescere in Italia, sia sul canale fisico sia su quello online. La presenza diretta è fondamentale per ascoltare le esigenze della rete, presentare soluzioni concrete e consolidare le relazioni di fiducia”, sottolinea Gonzalez.

Gli obiettivi principali della partecipazione di Codere a ENADA sono chiari: rafforzare i legami con i partner storici, incontrare nuovi operatori interessati a collaborare e condividere soluzioni innovative che integrano fisico e digitale, generando opportunità concrete di sviluppo nel mercato italiano. “Non è solo una vetrina commerciale, ma uno spazio di dialogo in una fase che anticipa il riordino del gioco fisico”, aggiunge.

Il messaggio che Codere vuole trasmettere alla manifestazione è di solidità, innovazione e crescita. “Con la nostra esperienza e il nostro know-how, ci proponiamo come un partner solido, capace di integrare fisico e digitale per creare sinergie concrete e opportunità di sviluppo, sia per la nostra rete sia per il mercato nel suo complesso. Immaginiamo un settore più integrato, flessibile, trasparente e orientato all’innovazione, dove fisico e digitale lavorano insieme come unico motore di crescita”.

Infine, Gonzalez conclude con una visione di lungo periodo: “Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento nel mercato italiano, investendo con responsabilità e costruendo valore nel tempo”.

