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Codacons presenta esposto ad Agcom contro Pirlo per la pubblicità alle scommesse

Contro Andrea Pirlo il Codacons presenterà domani un formale esposto all’Autorità per le Comunicazioni chiedendo di aprire una indagine alla luce della violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione alle

26 Luglio 2026

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Contro Andrea Pirlo il Codacons presenterà domani un formale esposto all’Autorità per le Comunicazioni chiedendo di aprire una indagine alla luce della violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione alle scommesse e giochi in denaro. Non solo. Se la Figc lo nominerà Commissario tecnico della Nazionale, scatterà un ricorso immediato al Tar del Lazio per bloccare tale nomina. Lo annuncia l’associazione dei consumatori, che evidenzia la totale incompatibilità di Pirlo con ruoli dirigenziali nel calcio italiano alla luce della normativa vigente.

Come noto Andrea Pirlo risulta testimonial di una società di scommesse russa, realizzando anche in Italia, attraverso i suoi canali social e le altre attività svolte dall’ex calciatore, una pubblicità vietata al gioco, in piena violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità (D.L. 87/2018) che impone il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, sponsorizzazione o comunicazione promozionale (diretta o indiretta) relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro.

Se l’Autorità accoglierà l’esposto del Codacons, Andrea Pirlo andrà incontro ad una sanzione pecuniaria pari al 20% del valore della sponsorizzazione: l’Agcom infatti applica la multa in solido al committente, all’agenzia pubblicitaria, ai mezzi di diffusione e al persona/testimonial che presta l’immagine.

Intanto l’associazione si prepara a intervenire anche dinanzi la giustizia amministrativa: se la Figc formalizzerà la nomina di Pirlo a Ct della nazionale, scatterà un ricorso del Codacons al Tar del Lazio finalizzato a bloccare la nomina alla luce della palese incompatibilità dell’ex calciatore.

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Fonte immagine: https://pixabay.com/photos/corner-ball-corner-point-football-6566084/

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