Newsletter

17 Giugno 2026 - 17:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Clusone(BG): sala scommesse abusiva, scatta la denuncia per la titolare

Controlli mirati nel settore dei giochi pubblici da parte della Polizia di Stato in provincia di Bergamo. Nel corso di un’attività ispettiva effettuata nella mattinata del 12 giugno, gli agenti

17 Giugno 2026

Share the post "Clusone(BG): sala scommesse abusiva, scatta la denuncia per la titolare"

Stampa pagina

Controlli mirati nel settore dei giochi pubblici da parte della Polizia di Stato in provincia di Bergamo. Nel corso di un’attività ispettiva effettuata nella mattinata del 12 giugno, gli agenti hanno accertato presunte irregolarità all’interno di una sala scommesse situata a Clusone.

L’intervento è stato eseguito dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e la collaborazione della Guardia di Finanza della locale Tenenza.

Durante l’ispezione gli operatori hanno riscontrato la presenza di un dipendente all’interno dell’esercizio, mentre la titolare risultava assente. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’attività di raccolta delle scommesse sarebbe stata esercitata in assenza della prescritta autorizzazione di polizia prevista dalla normativa vigente.

A seguito delle verifiche, la titolare dell’esercizio è stata convocata presso la Questura per gli adempimenti di rito. Nei suoi confronti scatterà il deferimento all’Autorità giudiziaria con l’accusa di aver svolto attività di raccolta scommesse senza il necessario titolo autorizzativo.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Giochi e tabacchi, a Catania 150 controlli ADM e 1,5 milioni di sanzioni

De Vita (Fondazione FAIR): “Ricerca e intelligenza artificiale per individuare i segnali del rischio. Il gioco deve diventare un sistema sostenibile”

USA, New Jersey: i ricavi dal gioco superano i $627 mln a maggio: l’online traina la crescita

Svezia, la canalizzazione del gioco online scende all’84%: oltre 2.100 siti senza licenza attivi

Spagna, il gioco online genera 454,1 mln di euro nel primo trimestre del 2026

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 24-28 giugno 2026

Mondiale 2026. Repubblica Ceca – Sudafrica già decisiva: su Sisal.it avanti i cechi a 1,75

Filippine, PAGCOR: “Sostituire le pubblicità sul gioco responsabile con la helpline contro il gioco problematico”

10&Lotto: Piemonte protagonista con vincite per 68mila euro

Mondiali 2026, i giovani britannici trainano le scommesse. TransUnion: “Cresce anche il rischio frodi”

Lotto: doppia vincita a Brugherio (MB) per oltre 267mila euro

Giochi pubblici, Azione: “Servono un riordino organico del settore e maggiori tutele per i giocatori”

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter