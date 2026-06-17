Clusone(BG): sala scommesse abusiva, scatta la denuncia per la titolare

Controlli mirati nel settore dei giochi pubblici da parte della Polizia di Stato in provincia di Bergamo. Nel corso di un’attività ispettiva effettuata nella mattinata del 12 giugno, gli agenti hanno accertato presunte irregolarità all’interno di una sala scommesse situata a Clusone.

L’intervento è stato eseguito dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Bergamo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e la collaborazione della Guardia di Finanza della locale Tenenza.

Durante l’ispezione gli operatori hanno riscontrato la presenza di un dipendente all’interno dell’esercizio, mentre la titolare risultava assente. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’attività di raccolta delle scommesse sarebbe stata esercitata in assenza della prescritta autorizzazione di polizia prevista dalla normativa vigente.

A seguito delle verifiche, la titolare dell’esercizio è stata convocata presso la Questura per gli adempimenti di rito. Nei suoi confronti scatterà il deferimento all’Autorità giudiziaria con l’accusa di aver svolto attività di raccolta scommesse senza il necessario titolo autorizzativo.

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