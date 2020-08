Clusone: svuotate nella notte slot all’Orient Expres Pub

Furto da parte di ignoti nella notte tra domenica e lunedì in alta Valle Seriana. A Clusone presso l’Orient Expres Pub, in via San Lucio, dei ladri si sono introdotti nel locale dove erano installate slot machine e macchinette cambiamonete e agendo indisturbati hanno operato senza lasciare segni evidenti di effrazione, tanto che la stessa porta di ingresso dell’edificio è stata trovata aperta e non forzata. Salvo i 300 euro rubati dal registratore di cassa, non è ancora possibile calcolare l’ammontare complessivo del denaro prelevato dai trasgressori. Nessuna immagine è stata registrata dalle telecamere interne dei locali, che sono risultate spente o forse oscurate dagli autori del furto. Allo stesso modo, pare che anche il sistema di allarme fosse disattivato. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Clusone.

PressGiochi