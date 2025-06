Club World Cup 2025: sfide stellari e quota maggiorata da non perdere su Betsson

Inter e Urawa Red Diamonds si affrontano con la vittoria nerazzurra data a 1.19; per Bayern Monaco – Boca Juniors i bookies propongono la squadra tedesca vittoriosa a 1.20 mentre per Juventus – Wydad Casablanca la vittoria bianconera è data a 1.20

Prosegue il grande spettacolo della Club World Cup 2025, con una seconda giornata che promette emozioni, gol e duelli da sogno. I migliori club del mondo continuano la loro corsa al titolo iridato, con partite che uniscono tradizione, talento e passione. Tra le sfide più interessanti della giornata troviamo: Bayern Monaco – Boca Juniors, Inter – Urawa Red Diamonds e Juventus – Wydad Casablanca.

Alle 21:00 di sabato 21 luglio, al Lumen Field di Seattle, l’Inter affronterà la squadra giapponese degli Urawa Red Diamonds. Lautaro e compagni puntano a consolidare il cammino verso la fase successiva, ma dovranno fare attenzione alla rapidità e organizzazione degli avversari. Betsson propone per la partita una quota maggiorata interessante sull’Over 0.5 a fine match: basterà un solo gol, da una parte o dall’altra, per centrare la scommessa, rendendola una delle opzioni più accessibili per chi vuole puntare sull’emozione di una rete durante i novanta minuti. I bookies di Betsson li vedono nettamente favoriti con il segno 1 a 1.19. Il successo dei giapponesi è invece bancato con il 2 a 14.00. Il pareggio è quotato a 6.85. L’Over 2,5 si gioca a 1.46, l’Under a 2.52; Goal a 2.14, No Goal a 1.63. Tra i risultati esatti abbiamo: il 2-0 quotato a 6.40, il 3-0 bancato a 7.00 e l’ 1-0 a 8.50.

Sempre il 21 luglio, all’Hard Rock Stadium ci sarà Bayern Monaco – Boca Juniors. Sfida d’élite tra i campioni di Germania e una delle squadre più gloriose del Sud America. Il Bayern si affida alla forza del suo attacco, mentre il Boca cercherà di sorprendere con la sua intensità e spirito competitivo. Un incontro che promette scintille fin dal primo minuto. Per questo match i bookies di Betsson vedono i tedeschi favoriti con il segno 1 a 1.20, mentre il successo del Boca Juniors è bancato con il 2 a 12.50. Il pareggio è quotato a 6.85. L’Over 2,5 si gioca a 1.41, l’Under a 2.67; Goal a 1.98, No Goal a 1.73. Tra i risultati esatti abbiamo: il 2-0 quotato a 6.85, il 3-0 bancato a 7.50 e l’ 1-0 a 9.50.

Infine, in scena all’Audi Field di Washington si scontreranno domenica 22 luglio Juventus – Wydad Casablanca. La Juventus prosegue la sua avventura mondiale sfidando i campioni del Marocco. Una gara che profuma di insidie: il Wydad è squadra solida e determinata, capace di mettere in difficoltà chiunque. Tudor si affida all’esperienza del gruppo per portare a casa tre punti fondamentali. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Juventus super favorita con il segno 1 a 1.20, mentre il successo del Wydad Casablanca è bancato con il 2 a 14.00. Il pareggio è quotato a 5.90. L’Over 2,5 si gioca a 1.72, l’Under a 1.96; Goal a 2.62, No Goal a 1.43. Tra i risultati esatti abbiamo: il 2-0 quotato a 5.10, l’ 1-0 bancato a 6.00 e il 3-0 a 6.50.

PressGiochi