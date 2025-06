Club World Cup 2025: al via gli Ottavi di Finale, tre sfide da sogno accendono la fase a eliminazione

La FIFA Club World Cup 2025 entra ufficialmente nella sua fase a eliminazione diretta con l’inizio degli Ottavi di Finale, in programma dal 28 giugno al 3 luglio. Dopo una fase a gironi intensa ed equilibrata, le 16 migliori squadre del pianeta si preparano ad affrontarsi in match da dentro o fuori per conquistare un posto tra le grandi del calcio mondiale.

L’edizione 2025, la prima nella storia ad accogliere 32 club provenienti da ogni confederazione, ha già offerto spettacolo, emozioni e sorprese. Ora, con la posta in palio ancora più alta, il torneo entra nel momento più atteso, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Tra le sfide degli ottavi spiccano: Benfica – Chelsea, Inter – Fiuminense e Real Madrid – Juventus, tre incroci dal sapore internazionale che uniscono storia, talento e rivalità.

Alle 22:00 di sabato 28 giugno, Benfica e Chelsea si affronteranno in un confronto tra due filosofie di gioco molto diverse. I portoghesi arrivano forti del primo posto nel Gruppo C, conquistato grazie a un successo di prestigio sul Bayern Monaco. Dall’altra parte, il Chelsea ha chiuso al secondo posto nel proprio girone, mostrando però segnali di crescita netta, con una vittoria convincente per 3-0 nell’ultima gara. I londinesi partono con i favori del pronostico, ma il Benfica ha già dimostrato di saper sorprendere, anche contro avversari di calibro superiore. I bookies di Betsson vedono gli inglesi favoriti con il segno 2 a 2.10. Il successo dei portoghesi è invece bancato con l’1 a 3.50. Il pareggio è quotato a 3.35. L’Over 2,5 si gioca a 1.94, l’Under a 1.77; Goal a 1.77, No Goal a 1.94. Tra i risultati esatti abbiamo: l’1-1 quotato a 6.40, lo 0-1 bancato a 7.75 e l’ 1-2 a 9.25.

Il 30 giugno alle ore 21:00, al Bank of America Stadium, si sfideranno Inter – Fluminense. L’Inter si presenta agli ottavi dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa in testa al proprio girone con una prestazione solida e convincente contro il River Plate. Di fronte troverà il Fluminense, secondo nel suo gruppo ma capace di ottenere il passaggio del turno senza subire reti, puntando tutto su ordine e disciplina tattica. Il match si preannuncia equilibrato, con due stili opposti a confronto: la verticalità e l’intensità dell’Inter contro la gestione e la pazienza dei brasiliani. Per questo match i bookies di Betsson vedono L’Inter favorita con il segno 1 a 1.75, mentre il successo della Fluminense è bancato con il 2 a 4.75. Il pareggio è quotato a 3.45. L’Over 2,5 si gioca a 2.04, l’Under a 1.67; Goal a 1.98, No Goal a 1.74. Tra i risultati esatti abbiamo: l’ 1-1 quotato a 6.75, lo 0-1 bancato a 12.00 e l’1-2 a 17.00.

Infine, alle 21:00 del 1 luglio chiude il quadro un autentico classico europeo: Real Madrid contro Juventus. I campioni spagnoli hanno superato il proprio girone con due vittorie ed un pareggio, chiudendo con un convincente 0-3 sul Salisburgo. Vinícius Jr e Bellingham sono apparsi in grande forma, trascinando la squadra guidata da Xabi Alonso, il cui impianto tattico si è rivelato estremamente efficace. La Juventus, invece, ha centrato il passaggio del turno con il secondo posto nel Girone G, ma ha pagato caro il 2-5 rimediato contro il Manchester City che le ha precluso la vetta e l’ha costretta all’incrocio con i blancos. Le previsioni parlano chiaro: il Real parte nettamente favorito, ma la storia del calcio insegna a non dare nulla per scontato, soprattutto in una competizione dove il margine d’errore è nullo. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Real Madrid nettamente favorito con il segno 1 a 1.66, mentre il successo della Juventus è bancato con il 2 a 5.10. Il pareggio è quotato a 3.70. L’Over 2,5 si gioca a 1.83, l’Under a 1.84; Goal a 1.85, No Goal a 1.85. Tra i risultati esatti abbiamo: l’ 1-1 quotato a 7.25, il 2-0 bancato a 8.00 e il 2-1 a 8.75.

PressGiochi