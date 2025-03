Classificazione Ateco 2025: i nuovi codici per giochi e scommesse

L’Istat ha pubblicato gli ultimi documenti relativi alla classificazione ATECO 2025. Tra questi sono presenti anche le note esplicative che forniscono delle informazioni più specifiche sulle attività incluse e quelle escluse nei singoli codici di classificazioni.

Di seguito riportati tutti i dettagli sulle attività di gioco.

Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

Questa divisione include la gestione di strutture per il gioco d’azzardo come casinò, sale bingo, sale di slot machine (apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo), e la fornitura di servizi connessi, come lotterie e scommesse fuori pista. I giochi d’azzardo e le scommesse classificate in questa divisione possono essere svolte in strutture dedicate o online.

Sono escluse le seguenti attività:

gestione di apparecchi di gioco (ad esempio flipper, calciobalilla, biliardini) funzionanti a moneta, cfr. 93.29

92.0 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

Sono escluse le seguenti attività:

gestione di circoli dedicati ai giochi di carte, ad esempio circoli di bridge, cfr. 93.12

gestione di sale da biliardo, cfr. 93.29

gestione di dispositivi di intrattenimento self-service, ad esempio sedie a dondolo, cavalli, automobili, astronavi spaziali, cfr. 93.29

92.00.0 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

Le attività incluse in questa categoria sono suddivise in gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone e altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo.

92.00.01 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta

gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a gettone

gestione di sale con apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (sale slot o videolottery)

92.00.09 Altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

attività di bookmaker e altre attività di gestione di scommesse

scommesse fuori pista

gestione di casinò, inclusi casinò galleggianti

attività di croupier indipendenti

vendita di biglietti della lotteria

abbonamento ad applicazioni (app) di quiz con premi

scommesse sportive

gestione di giochi di carte per scommesse

gestione di giochi d’azzardo o lotterie

gestione di sale bingo

attività di operatori di giochi a quota fissa, ad esempio Lotto

attività di operatori di gioco di scommesse a quota fissa, ad esempio Superenalotto

attività di operatori di gioco di scommesse sportive, ad esempio Totocalcio

gestione di siti di gioco d’azzardo

gestione di giochi di scommesse sulle corse di cavalli

organizzazione di giochi e concorsi a premi

93.29.3 Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.30 Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

gestione di apparecchi di gioco (ad esempio flipper, calciobalilla, biliardini): funzionanti a moneta funzionanti a gettone

gestione di sale giochi e sale per eSport

gestione di dispositivi di intrattenimento self- service, ad esempio sedie a dondolo, cavalli, automobili, astronavi spaziali

