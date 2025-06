Clarion presenterà l’ICE Research Institute alla conferenza Gaming in Spain

Un team senior di Clarion Gaming, guidato da Ewa Bakun, Direttrice di Industry Insight and Engagement, è stato invitato a intervenire alla conferenza Gaming in Spain, organizzata da Willem van

La presentazione, che vedrà anche la partecipazione di Liliana Costa di Clarion Gaming, ha il titolo provvisorio “AI on ICE – cooperating with the Spanish and global research institutes to understand the impacts of Artificial Intelligence in the sector”.

In vista dell’evento, Ewa Bakun ha dichiarato: “L’invito a parlare a Gaming In Spain offre l’occasione perfetta per presentare ufficialmente l’ICE Research Institute, che, nell’ambito del suo mandato, finanzia l’esplorazione accademica dell’etica e delle applicazioni dell’IA nel settore del gioco d’azzardo.

Nell’ambito del trasferimento dell’ICE da Londra a Barcellona, Clarion Gaming e Fira Barcelona hanno concordato un programma di collaborazione con l’obiettivo di costruire un’eredità che vada oltre l’impatto economico significativo dell’organizzazione della più grande fiera mondiale sulla tecnologia del gioco d’azzardo in città.

È stato stanziato un fondo di investimento annuale con l’ICE Research Institute (IRI) per offrire sovvenzioni a istituzioni scientifiche e accademiche per finanziare la ricerca su prevenzione e sostenibilità.

L’IRI sta investendo in ricerche che generano dati concreti e forniscono una solida base scientifica per orientare il processo decisionale. Lavorando a stretto contatto con gli stakeholder istituzionali, sia in Spagna che a livello internazionale, l’ICE Research Institute promuoverà la cooperazione scientifica transfrontaliera per garantire l’adozione etica dell’intelligenza artificiale nel settore del gioco d’azzardo”.

Willem van Oort, fondatore di Gaming in Spain e creatore delle community di successo Gaming in Holland e Gaming in Germany, ha dichiarato: “Gaming in Spain fornisce informazioni commerciali essenziali sul mercato iGaming spagnolo e sono lieto di poter includere Ewa e i colleghi di Clarion Gaming per fornire un aggiornamento sul lavoro svolto dall’ICE Research Institute.

La visione è quella di promuovere una più stretta cooperazione tra gli istituti di ricerca e il settore, con conseguenti decisioni e dibattiti basati sull’evidenza. L’adozione etica dell’intelligenza artificiale nel gioco d’azzardo è probabilmente uno dei dibattiti più controversi e attuali che hanno un impatto sul settore e non vedo l’ora di saperne di più sul lavoro pionieristico sostenuto dall’ICE Research Institute nell’ambito dell’ICE Legacy Project”.

PressGiochi