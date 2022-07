Clarion investe nel team ICE con la nomina di Andy Ventris a Event Director

Andy Ventris, riconosciuto come uno dei talenti emergenti del settore degli eventi, ha accettato l’invito a unirsi al team senior di Clarion Gaming come Event Director responsabile del marchio di

Andy, che riporta direttamente a Clarion Gaming MD, Stuart Hunter, è stato in precedenza Direttore della London Book Fair da 20.000 visitatori, dove aveva la piena proprietà della strategia globale del marchio e ha tenuto l’evento nell’aprile 2022. Con un background di marketing e diversi anni di esperienza organizzando eventi internazionali per l’industria dei viaggi, si unisce a Clarion Gaming in un momento emozionante per il marchio ICE London.

Commentando la nomina, Stuart Hunter ha dichiarato: “Andy ha goduto di una brillante carriera lavorando con le parti interessate per far crescere e sviluppare marchi in una serie di settori contrastanti e in cinque continenti. La London Book Fair svolge un ruolo importante all’interno del settore editoriale, così come ICE per i giochi, e l’evento più recente guidato da Andy ha affrontato sfide e opportunità del settore simili a ICE. Avendo lavorato in una start-up di eventi sportivi all’inizio della sua carriera, Andy è anche guidato da uno spirito imprenditoriale, una cultura che sostiene e guida anche il settore del gioco d’azzardo. Sono lieto di averlo a bordo mentre diamo il benvenuto ai fornitori terrestri in ICE nel febbraio 2023 e collaboriamo con le nostre parti interessate per fornire il preminente evento internazionale di persona del gioco.

Intervenendo poco dopo aver partecipato al primo ICE ECA Summer Symposium tenutosi il 13 luglio al Les Ambassadeurs Club nel centro di Londra, Andy Ventris ha commentato: “ICE London è un marchio formidabile su cui ogni ambizioso professionista di eventi aspira a lavorare. Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte del team, lavorare con i clienti per fornire soluzioni di prima classe e portare le mie conoscenze e conoscenze sugli eventi nello spazio eccitante e dinamico in cui opera ICE”.

Ha aggiunto: “Il simposio estivo dell’ICE European Casino Association è stata una fantastica opportunità per incontrare letteralmente molti dei leader del settore dei casinò entro pochi giorni dall’ingresso in Clarion e non vedo l’ora di continuare la mia formazione nel settore ad agosto con un viaggio per incontrare il nostro Las Partner con sede a Las Vegas. Questo è un passo davvero emozionante nella mia carriera e sto assaporando il viaggio”.

L’edizione 2023 di ICE London, (7/8/9 febbraio, ExCeL London) corrisponderà alle dimensioni fisiche dell’edizione 2020 pre-pandemia con oltre il 90% dello spazio dello stand prenotato sette mesi prima dell’apertura della mostra.

