Clarion Gaming trae ispirazione dal Mobile World Congress

Clarion Gaming ha completato l’ultima di un programma di visite di orientamento iniziato nell’ottobre 2023 con il team organizzativo responsabile della consegna delle prime edizioni di ICE e iGB Affiliate che si terranno presso la Gran Via di Barcellona, partecipando al Mobile World Congress (MWC) con 2.400 espositori, poiché l’evento di punta internazionale ha celebrato il suo 18° anno presso la sede.

L’iniziativa di orientamento ha offerto al team Clarion, insieme a numerosi clienti, l’opportunità di sperimentare come la Gran Via Barcelona offre quello che è l’evento più grande e influente per l’ecosistema della connettività che attira i principali operatori mobili del settore globale, produttori di dispositivi, fornitori di tecnologia, fornitori e proprietari di contenuti.

Spiegando lo scopo dell’iniziativa, l’amministratore delegato di Clarion Gaming Stuart Hunter ha dichiarato: “Il Mobile World Congress si è trasferito nella Gran Via di Barcellona nel 2006, quando aveva dimensioni simili agli attuali affiliati ICE e iGB. Da allora, si è sviluppato ed è cresciuto fino a occupare oltre 220.000 metri quadrati lordi di spazio distribuiti in otto padiglioni interconnessi in quella che è una delle sedi più grandi e moderne d’Europa”.

“Come ICE/iGB Affiliate, MWC riunisce decine di migliaia di dirigenti senior delle principali aziende globali, regolatori internazionali e aziende tecnologiche all’avanguardia per fare affari, prendere decisioni politiche e tracciare il futuro del settore. In questo contesto condiviso, è stato prezioso per il team acquisire una visione ‘dietro le quinte’ di come il marchio MWC massimizza le enormi opportunità offerte dagli spazi interconnessi della sede e, nel processo, offre una ricca vena di connessioni e opportunità per i suoi parti interessate.”

Ha aggiunto: “Oltre alle specifiche questioni operative relative alla sede, il team è stato anche in grado di replicare l’esperienza del visitatore, compresa l’infrastruttura di viaggio che collega la Fira Gran Via all’aeroporto internazionale El Prat di Barcellona (a 12 km di distanza) e al centro storico della città. centro (3 km) grazie alla stazione della metropolitana integrata. Non vediamo l’ora di continuare la nostra serie di eventi di orientamento durante tutto l’anno e di coinvolgere tutta la nostra comunità di stakeholder”.

ICE/iGBA 2025 utilizzerà circa 120.000 mq lordi della Gran Via (ICE 2024 ha utilizzato 100.000 mq lordi a Londra) nei padiglioni 1 (affiliato iGB) e 2-6 (ICE). Ulteriori 160.000 mq sono stati riservati esclusivamente a ICE/iGBA durante i cinque anni di locazione. Il Centro Congressi che si trova nel padiglione 8 comprende uno spazio modulare e versatile con una capienza compresa tra 3.000 e 12.000 persone.

PressGiochi