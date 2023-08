Clarion Gaming riduce a otto i candidati Charity Partner per ICE: il vincitore sarà annunciato a settembre

Clarion Gaming ha confermato di aver ricevuto un totale di 24 richieste da organizzazioni internazionali di gioco d’azzardo responsabile che desiderano diventare Partner di beneficenza ufficiale 2023/24 per ICE, iGB L!VE e iGB Affiliate. Le candidature sono state ridotte a un elenco di otto con l’annuncio del partner di beneficenza di successo durante la settimana che inizia il 4 settembre.

Spiegando il processo, il direttore dell’evento ICE Andy Ventris, ha dichiarato: “Abbiamo lanciato l’invito a diventare il nostro partner di beneficenza ufficiale all’inizio di luglio con le organizzazioni richieste di fornire dettagli su come utilizzerebbero la partnership per aumentare il proprio profilo, superare le sfide e contribuire a raggiungere i loro obiettivi principali. La risposta, misurata sia in termini di numero di richieste che di qualità, è stata davvero impressionante e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’organizzazione vincitrice che verrà decisa da una giuria composta da membri del team senior di Clarion Gaming e assistita dalle parti interessate del settore”.

Ha aggiunto: “Siamo sostenitori a lungo termine di un gioco d’azzardo più sicuro e apprezziamo il ruolo che le iniziative SR più ampie possono svolgere nel contribuire a costruire un settore del gioco d’azzardo sostenibile. Quando la Consumer Protection Zone è stata lanciata nel 2018, l’ICE ha fatto la storia diventando il primo evento di gioco d’azzardo b2b a includere una funzionalità di gioco d’azzardo più sicura nello show floor. Ogni anno la CPZ è cresciuta in dimensioni e reputazione con 20 organizzazioni presenti all’ICE di febbraio e l’iniziativa incorporata con successo come parte dell’iGB L!VE di luglio”.

“Clarion è impegnata a dare vita a tutte le sue varie partnership e non vediamo l’ora di utilizzare la piattaforma unica fornita da ICE, iGB Affiliate e iGB L!VE per aiutare l’ente di beneficenza selezionato a interagire con un pubblico veramente internazionale di professionisti del settore e pensiero capi. La partnership con Clarion Gaming vedrà l’ente di beneficenza confermato come Ambasciatore ICE e riceverà un marchio di grande impatto in vista e nelle edizioni 2024 di ICE, iGB Affiliate e iGB L!VE. La partnership durerà da settembre 2023 a luglio 2024.

PressGiochi