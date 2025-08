Clarion Gaming rafforza il team dirigenziale di ICE con la nomina della specialista di eventi Margaret Dunn

Con l’obiettivo di consolidare lo status di ICE Barcelona come l’evento più importante nel mondo del gaming globale, Clarion ha confermato la nomina di Margaret Dunn come Direttrice del Portfolio.

Margaret entra a far parte del team direttivo di ICE dopo aver lavorato per dieci anni per Easyfairs, ricoprendo recentemente il ruolo di Direttrice del Portfolio per la Divisione Energia e Logistica. Nel corso della sua permanenza presso Easyfairs, è stata responsabile di un portfolio diversificato che includeva mostre internazionali, riviste, cerimonie di premiazione e prodotti digitali.

Annunciando la nomina, Stuart Hunter, Direttore Generale di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Margaret, che guiderà un team di talento che ha già avuto successo nel trasferire lo show da Londra a Barcellona, con il risultato della più grande riunione di professionisti dell’industria del gioco mai avvenuta, tenutasi a gennaio”.

“La leadership e l’esperienza che Margaret porta, avendo lavorato a livelli dirigenziali in diversi settori dinamici e orientati alla tecnologia, aiuteranno il marchio ICE a raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita e a soddisfare le esigenze dei nostri clienti globali, che sono arrivati a ICE Barcelona da ben 186 nazioni”.

Guardando alla nuova fase della sua carriera, Margaret ha commentato: “Quando si riuniscono tanti professionisti influenti del settore, operatori e regolatori in un unico luogo, si crea un’opportunità unica per generare cambiamento, e sono davvero entusiasta di lavorare a un evento di livello mondiale che ha impatto su tante aziende in tutto il mondo”.

Ha proseguito: “Un obiettivo chiave per l’edizione 2026 è attrarre ancora più fornitori di tecnologia d’avanguardia a ICE, per mostrare come le loro innovazioni stanno rivoluzionando l’esperienza del gaming.”

“Nel 2025 erano presenti oltre 300 regolatori e non vedo l’ora di collaborare con il team per aumentare ulteriormente quei numeri, contribuendo a plasmare le future politiche sul gioco. Altri obiettivi includono la promozione del programma DEIB (Diversità, Equità, Inclusione e Appartenenza) per ICE 2026, accanto alla Zona del Gioco Sostenibile, vincitrice di numerosi premi.”

PressGiochi