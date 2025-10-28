Clarion Gaming nomina Reid Holland per guidare la crescita nelle soluzioni di marketing, intelligence e community

Clarion Gaming ha effettuato una nomina strategica importante, designando Reid Holland come Global Portfolio Director per Clarion Gaming Digital, mentre l’azienda accelera il proprio percorso di crescita basato su un approccio “audience-first” e guidato dai dati.

Questa nomina rappresenta una tappa fondamentale nella visione di Clarion Gaming di evolvere il proprio portafoglio digitale – che include brand leader come iGB, GGB, iGB Affiliate e iGB Executive – in un ecosistema ad alta crescita al servizio dei professionisti del gaming globale, offrendo soluzioni di marketing, intelligence, dati e community.

La decisione segue un investimento continuo nelle capacità digitali di Clarion Gaming, con l’arrivo di Holland che porta nuovo slancio e leadership.

Holland vanta oltre vent’anni di esperienza nella guida della trasformazione e crescita commerciale in alcune delle più rinomate aziende media al mondo. Come Chief Marketing Officer e Chief Revenue Officer presso Hearst Europe, ha guidato la trasformazione digitale e orientata al cliente dell’editore – rinnovando l’approccio al brand, ai contenuti, al coinvolgimento del pubblico e alla monetizzazione, oltre a lanciare un business di abbonamenti e membership leader di mercato con oltre un milione di clienti. Più recentemente, ha collaborato con The Telegraph, Saga e CDS Global in ambito strategia digitale e monetizzazione dell’audience.

Nel suo ruolo presso Clarion Gaming, Holland sarà responsabile dello sviluppo del valore del portafoglio digitale, migliorando l’intero funnel di audience – dalla portata e coinvolgimento fino alla community e membership – e offrendo maggiore impatto per i partner commerciali attraverso soluzioni basate sui dati e orientate ai risultati.

“L’ingresso di Reid rappresenta un momento cruciale per noi,” ha dichiarato Sophie Webster, Managing Director di Clarion Digital. “Abbiamo costruito le fondamenta per un portafoglio digitale più connesso e ricco di insight, che mette davvero l’audience al centro. Reid porta con sé la giusta combinazione di visione strategica, esperienza operativa e spinta commerciale per portare questa ambizione al livello successivo e generare maggiore valore per i nostri utenti e partner.”

Alex Pratt, Managing Director di Clarion Gaming, ha aggiunto: “La nomina di Reid Holland sottolinea il nostro impegno a costruire un ecosistema digitale adatto al futuro, che connetta e alimenti l’industria globale del gaming. Faremo ulteriori annunci nel corso del quarto trimestre 2025, man mano che la nostra strategia continua a crescere.”

“Sono entusiasta di entrare in Clarion Gaming in un momento così cruciale,” ha confermato Holland. “C’è un enorme potenziale di crescita da sbloccare, allineando in modo più stretto contenuti, strumenti e dati potenti attorno alle esigenze dei nostri utenti, e utilizzando tutto questo per offrire soluzioni più intelligenti e durature ai clienti globali. Non vedo l’ora di contribuire al forte slancio già in atto.”

