Clarion Gaming nomina Jeannette Gilbert nuova Head of Marketing

Clarion Gaming ha rafforzato il suo team senior con la nomina dell’esperta marketer Jeannette Gilbert come Head of Marketing. Jeannette, che ha 20 anni di esperienza maturata nel settore degli eventi, dei viaggi e del turismo, entra a far parte di Reed Travel Exhibitions dove ha trascorso oltre tre anni come Responsabile Marketing e Comunicazione. Durante la sua permanenza presso la società FTSE 100, è stata responsabile dell’implementazione di una serie di iniziative per il business, tra cui la creazione di una comunicazione di marketing a lungo termine e una strategia di partnership, lo sviluppo e la consegna di un contenuto del marchio e una strategia di distribuzione del canale oltre a lancio di due nuovi marchi.

Prima di dirigere il dipartimento marketing di Reed Travel Exhibitions, ha lanciato una start-up di compagnie aeree in Africa orientale e sviluppato strategie di marketing per conglomerati internazionali tra cui Celebrity Cruises (parte di Royal Caribbean) e la multinazionale di hotel e vendita al dettaglio Whitbread PLC.

Commentando la sua nomina, Jeannette Gilbert ha dichiarato: “Sono lieta di essere entrata a far parte del team dinamico, ambizioso e altamente professionale di Clarion Gaming. Non vedo l’ora di espandere la nostra base di clienti nei mercati principali, difendendo il cliente in tutto ciò che facciamo e aumentando il valore attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti digitali come ICE 365 e ICE Connect che supportano i nostri principali eventi dal vivo. Il gioco è un settore affascinante e non vedo l’ora di lavorare con i nostri clienti e di utilizzare la potenza dei marchi di proprietà di Clarion per soddisfare le loro esigenze di business”.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad una persona del calibro e dell’esperienza di Jeannette nel team di Clarion Gaming. Ha una comprovata esperienza nel guidare strategie di marketing creative, marchi e mettendo il cliente al centro della scena. Sono sicuro che si dimostrerà una grande risorsa per Clarion Gaming”.

PressGiochi