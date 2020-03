Clarion Gaming lancia la versione digitale dell’ICE North America

Clarion Gaming ha lanciato una versione digitale gratuita di ICE North America a seguito del rinvio dello spettacolo di quest’anno. ICE North America Digital si svolgerà durante la settimana in cui la mostra di New Orleans era originariamente programmata e fornirà una vasta selezione di discussioni, approfondimenti di esperti e leadership di pensiero. A partire da lunedì 11 maggio e durerà tre ore al giorno fino a venerdì 15 maggio, lo spettacolo presenterà alcuni dei principali dirigenti delle industrie terrestri, scommesse sportive, tribali e dell’ospitalità. Altri verranno aggiunti al roster ogni giorno, questi includono attualmente operatori come Bobby Soper, Presidente e CEO di Sun Gaming & Hospitality, Daniel Kustelski, Co-Fondatore e CEO di Chalkline Sports e Colleen Birch, SVP di Revenue Optimization presso il Cosmopolitan a Las Vegas. Ospiterà anche luminari del Maryland Lottery and Gaming, Kentucky Lottery, PointsBet ed Edwards Technologies, tra gli altri.

Rory Credland, Event Director di ICE North America Digital, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire gratuitamente questi favolosi contenuti e siamo certi che ora è più che mai un momento fantastico per l’industria per mettere in comune i propri pensieri. Abbiamo riscontrato un reale interesse da parte delle persone non solo a partecipare, ma anche a sintonizzarsi per scoprire quali sono le prospettive future e condividere le conoscenze sulla via migliore da seguire. Purtroppo, sarà senza il jazz e la fantastica ospitalità del sud, ma lo salveremo per la primavera del 2021”.

PressGiochi