Clarion Gaming e la European Casino Association estendono la partnership PER ICE fino al 2029

Clarion Gaming e la European Casino Association, che collaborano formalmente dal 2008, hanno esteso la loro partnership strategica per almeno altri 5 anni, dal 2024 al 2029.

Accogliendo con favore l’estensione del nuovo accordo, Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Lavorare con il settore per garantire che ICE continui a fornire il miglior ambiente aziendale professionale per tutti i verticali che serviamo è una pietra angolare della nostra filosofia. Abbiamo intrattenuto un rapporto stretto e produttivo con i nostri colleghi e buoni amici dell’ECA sia in senso informale che formale e non vediamo l’ora della fase successiva del nostro rapporto lavorando a fianco del nuovo presidente dell’ECA Erwin van Lambaart, del vicepresidente senior dell’ECA, Pascal Camia, del vicepresidente Tiina Siltanen e del segretario generale Hermann Pamminger”.

Espandendo il contributo dell’ECA alla storia di successo di ICE, Alex Pratt, amministratore delegato del gruppo di Clarion Gaming, ha osservato: “Il fatto che ICE continui a crescere e continui ad attrarre leader di pensiero internazionali, influencer e acquirenti senior è dovuto in gran parte ai contributi forniti dall’ECA e dai suoi membri. La nostra collaborazione include anche la famosissima International Casino Conference che si tiene ogni anno all’ICE e che è uno degli eventi più importanti dell’anno per l’industria dei casinò terrestri con licenza”.

Il presidente dell’ECA, Erwin van Lambaart, ha sottolineato la forza del rapporto. Ha confermato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Clarion Gaming, un’alleanza che teniamo profondamente. Sin dalla sua fondazione, questa collaborazione ha costantemente contribuito alla crescita e alla prosperità dell’industria dei casinò terrestri, sostenendo gli sforzi dell’European Casino Association per essere la voce dell’industria europea a livello nazionale, regionale e dell’UE. Non vediamo l’ora di promuovere ulteriormente questa partnership, sfruttando la nostra esperienza e competenza collettiva per continuare a difendere gli interessi dei nostri membri e della più ampia comunità di gioco. Questa estensione simboleggia più di una semplice continuazione; rappresenta la nostra visione condivisa e il nostro impegno incrollabile per la crescita e il dinamismo dell’industria dei giochi”.

PressGiochi