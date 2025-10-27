Clarion Gaming conferma “numeri esplosivi” all’apertura delle registrazioni per ICE Barcelona 2026

Clarion Gaming ha annunciato quelli che definisce “numeri esplosivi” all’apertura delle registrazioni per ICE Barcelona 2026, accolta con grande entusiasmo sul sito icegaming.com.

Confermando la risposta senza precedenti per partecipare al più grande e influente raduno dell’industria globale del gioco, il Responsabile Marketing di Clarion Gaming, Jody Frost, ha dichiarato: “Entro 24 ore dall’apertura delle registrazioni, ben 1.266 professionisti del settore provenienti da tutto il mondo si sono iscritti per partecipare alla celebrazione di gennaio di questa meravigliosa industria. La risposta continua a essere fortissima e attualmente siamo al 10% sopra il record stabilito per l’edizione 2025. Ci troviamo in un territorio inesplorato in termini di potenziale affluenza e tutti i segnali per gennaio sono estremamente positivi.”

La campagna creativa internazionale di Clarion, intitolata “Growing the Power of Play”, celebra il ruolo fondamentale di espositori e visitatori di ICE nel coltivare, far crescere e innovare ogni settore del gioco in ogni giurisdizione.

Il Direttore Generale di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha spiegato: “Ogni gioco rivoluzionario, ogni innovazione e ogni adattamento tecnologico è stato presentato a ICE. Che si tratti di piantare semi di innovazione, impollinare idee o coltivare connessioni, Growing the Power of Play racchiude l’essenza dell’esperienza ICE.”

Ha aggiunto: “ICE Barcelona, parte della World Gaming Week (18–23 gennaio), rappresenta il più grande raduno internazionale dell’anno di leader, decisori e innovatori. In quella settimana, Barcellona diventa l’epicentro dell’industria globale del gioco e contribuisce in molti modi a plasmare il futuro del settore. È una settimana epica che leader, politici, regolatori e influencer considerano sempre più come un appuntamento imprescindibile.

Siamo orgogliosi che le straordinarie cifre di affluenza a ICE Barcelona siano verificate in modo indipendente, offrendo un livello di trasparenza raro nel panorama delle fiere del gioco.”

Record 2025 – Le edizioni 2025 di ICE e dell’evento co-locato iGB Affiliate hanno battuto ogni record, attirando 59.101 visitatori unici, superando il precedente massimo di 52.345 del 2024 (ultima edizione a Londra). ICE ha registrato 50.019 visitatori unici, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, mentre iGB Affiliate ha accolto 9.082 visitatori, con un incremento del 24%. La cifra combinata di presenze (numero di giorni-persona trascorsi presso Fira Gran Via Barcelona) ha raggiunto 107.664, un altro record mondiale per l’industria del gioco.

Nove nazioni hanno registrato presenze a quattro cifre, con la Spagna in cima alla classifica (8.954), seguita dal Regno Unito (6.518), Malta (3.074), Cipro (2.328), Ucraina (1.938), Stati Uniti (1.730), Italia (1.496), Bulgaria (1.252) e Germania (1.157).

PressGiochi