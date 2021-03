Clarion Gaming conferma il posticipo di ICE Africa

Clarion Gaming ha confermato di rimandare la terza edizione di ICE Africa, originariamente in programma dal 26 al 28 ottobre. Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha spiegato: “Una volta noto l’impatto della pandemia l’anno scorso, abbiamo deciso di concentrare le nostre risorse su tre eventi: ICE London, iGB Affiliate London e iGB Live! Amsterdam. Anche se non stiamo organizzando altri eventi, presto lanceremo ICE365.com, una piattaforma di gioco globale avanzata che sarà disponibile nell’aprile 2021. La serie di contenuti ICE 365 si concentrerà su verticali chiave, argomenti e sottoinsiemi del settore globale dei giochi e includerà contenuti incentrati sull’Africa durante tutto l’anno. Fornirà approfondimenti di esperti in una vasta gamma di formati, inclusi rapporti, interviste esclusive di livello C dalle figure di leadership che plasmano il settore, dati unici, video e discussioni dal vivo”.

Infine, Hunter ha dichiarato: “Ogni contenuto verrà archiviato e disponibile su richiesta per le parti interessate per accedervi gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La nostra forte presenza digitale è stata ulteriormente migliorata con il lancio di ICE Connect, che utilizza algoritmi di corrispondenza altamente sofisticati, software di classificazione e pianificazione, per abbinare gli operatori con fornitori di soluzioni leader del settore in grado di risolvere i loro problemi e aiutarli a eseguire le loro operazioni in modo più efficiente. Di conseguenza, sia i delegati che i fornitori di soluzioni trascorrono il 100% del loro tempo in riunioni significative e produttive. Continueremo a sostenere la crescita del settore dei giochi in Africa attraverso questi nuovi canali e creeremo opportunità per facilitare lo sviluppo del business mentre cerchiamo di espandere i nostri modelli ICE Connect in futuro. Guardando oltre il 2021, dovremo vedere come sarà il futuro dopo la pandemia e decidere di conseguenza la nostra strategia. I marchi Clarion Gaming sono stati in grado di crescere grazie all’enorme supporto delle nostre comunità di stakeholder”:

