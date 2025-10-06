Clarion Gaming annuncia una partnership innovativa con Microsoft per il gioco responsabile basato sull’AI

Clarion Gaming ha annunciato una partnership con il colosso tecnologico Microsoft, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nel campo del gioco più sicuro e responsabile. L’iniziativa verrà presentata in occasione di

Clarion Gaming ha annunciato una partnership con il colosso tecnologico Microsoft, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nel campo del gioco più sicuro e responsabile.

L’iniziativa verrà presentata in occasione di ICE Barcelona, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia del gaming, attraverso la ICE Innovators Challenge, una competizione aperta agli operatori e ai loro partner per la presentazione di idee basate sull’intelligenza artificiale volte a promuovere il gioco responsabile.

Cinque finalisti verranno selezionati per sviluppare prototipi (MVP) con il supporto tecnico e consulenziale di Microsoft e dei suoi partner. La competizione sarà lanciata online e si concluderà sul palco principale di ICE 2026, dove i finalisti presenteranno i propri progetti dal vivo. Il team vincitore riceverà 15.000 sterline in servizi di consulenza, visibilità e supporto continuativo per portare la propria idea sul mercato.

Spiegando le finalità della Challenge, William Harding, Head of Emerging Technology and Esports di Clarion Gaming, ha dichiarato: “I giocatori a rischio si trovano oggi immersi in un mondo di esperienze iper-personalizzate – sia nel gameplay sia nel marketing mirato. Questa evoluzione impone al settore una responsabilità ancora maggiore: utilizzare le stesse tecnologie in modo innovativo per proteggere attivamente i giocatori vulnerabili. Offrendo ai partecipanti l’accesso esclusivo alle proprie tecnologie, Microsoft li mette in condizione di esplorare nuove soluzioni creative e concrete che possano avere un impatto reale.”

Illustrando la struttura della competizione, Harding ha aggiunto: “Abbiamo voluto rendere il processo coinvolgente, divertente e fondato sull’intelligenza artificiale. Per questo abbiamo sviluppato un modello AI interattivo in grado di ispirare e guidare i partecipanti nella definizione delle loro idee. L’obiettivo è abbracciare l’AI per costruire un futuro più sicuro per il gaming. Gli operatori e i loro partner potranno presentare i progetti su https://challenge.icegaming.comUna giuria selezionerà i cinque finalisti che presenteranno le loro soluzioni AI per il gioco responsabile dal vivo a ICE 2026. Il team vincitore sarà annunciato sul palco principale di ICE Barcelona davanti a leader, regolatori e influencer del settore.”

Iulia-Andreea Bolea, UK I-Gaming Territory Lead di Microsoft, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con ICE Barcelona, il più grande evento B2B del settore del gioco, dove operatori, creatori, regolatori e legislatori si incontrano per delineare il futuro dell’industria.

La nostra ambizione è sostenere la prossima generazione di aziende pionieristiche, sfruttando le potenzialità trasformative dell’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza online. Attraverso l’automazione intelligente, lo sviluppo delle competenze e l’innovazione etica, vogliamo aiutare le organizzazioni a ripensare i propri processi e a crescere con la tutela del giocatore al centro.

In qualità di partner e mentore, promuoveremo un approccio incentrato sulle persone, incentivando la creatività, la collaborazione e l’adozione responsabile dell’AI. Non vediamo l’ora di vedere le soluzioni vincitrici trasformarsi in applicazioni scalabili che contribuiscano concretamente alla protezione dei giocatori.”

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla competizione: https://challenge.icegaming.com

