Clarion conferma la rosa dei candidati per gli iGB Affiliate Awards 2023

Gli individui, i marchi, i giochi, le reti, la tecnologia e le campagne eccezionali del settore sono stati riconosciuti nella rosa dei candidati degli iGB Affiliate Awards che è stata rilasciata dall’azienda di eventi e media Clarion Gaming.

I premi, che si terranno giovedì 9 febbraio e sono parte integrante dell’esperienza iGB Affiliate London, mettono in risalto il “meglio del meglio” in un’ampia gamma di categorie tra cui Miglior affiliato di poker; Miglior affiliato di scommesse sportive; Miglior affiliato di casinò; Miglior Affiliato Bingo; Miglior affiliato crittografico; Miglior gestore di affiliazione; Miglior programma di affiliazione; Miglior rete di affiliazione; La migliore tecnologia per gli affiliati; La migliore tecnologia per i programmi di affiliazione; Migliore agenzia digitale; Campagna di marketing dell’anno; Stella nascente; Miglior esordiente; Premio Innovazione; Affiliato datore di lavoro dell’anno; Iniziativa per il gioco d’azzardo più sicuro dell’anno e Gioco dell’anno.

Gli Awards si terranno al The Troxy, l’iconico locale art déco di Londra. Il tema, “Made in NYC”, farà da sfondo all’evento black-tie che comprende una cena di tre portate e un after party ricco di intrattenimento.

Naomi Barton, Portfolio Director di iGB, ritiene che i premi servano a far luce sul successo e sui risultati del mondo degli affiliati. Ha dichiarato: “Elaine Gardiner, che ha una illustre carriera nel mondo delle affiliazioni, ha descritto gli iGB Affiliate Awards come una celebrazione dell’eccezionale talento esistente nel settore e un’opportunità per le organizzazioni più piccole e le persone nuove nel settore di essere riconosciute per il loro contributo. Certamente le categorie iGB Affiliate Awards riflettono il talento che è alla base del settore e che ne sta guidando lo sviluppo. Abbiamo riscontrato un enorme interesse in tutte le categorie e la qualità della rosa dei candidati e i nuovi arrivati quest’anno insieme alla nostra attuale base di clienti riflettono un settore che sta continuamente alzando il livello in termini di creatività, standard e professionalità. I premi sono esclusivamente per il mondo degli affiliati igaming e sono una parte centrale dell’esperienza iGB Affiliate London”.

Guardando avanti allo spettacolo di febbraio, ha aggiunto: “Occupando un totale di 11.800 metri quadrati di superficie, lo spettacolo sarà più grande del 22% rispetto all’edizione 2022 che si è tenuta ad aprile. La grande notizia per la comunità di affiliati igaming è che eclisseremo il successo di iGB Affiliate London 2022 sia in termini di dimensioni fisiche che di numero di organizzazioni espositrici e sponsor. Siamo sulla buona strada per superare il totale di 176 aziende partecipanti di aprile, un forte indicatore di quanto questo evento sia necessario e voluto. Il nostro scopo è quello di sostenere un nuovo modo di pensare con iGB Affiliate London offrendo accesso a nuove strategie, nuove partnership e nuovi settori, il tutto culminando in nuove opportunità di business”.

PressGiochi