Clarion conferma il sostegno all’organizzazione di beneficenza CHIPS anche quando ICE si terrà a Barcellona

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha confermato che l’organizzatore di eventi continuerà a sostenere CHIPS, l’organizzazione benefica del settore dei giochi che ha raccolto oltre 3 milioni di sterline per finanziare l’acquisto di sedie a rotelle per bambini con gravi problemi di mobilità.

Intervenendo durante l’annuale torneo di golf CHIPS a cui hanno partecipato tre squadre Clarion, Stuart Hunter ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lunga data con Linda Lindsay e il team di CHIPS. “Ad ogni edizione dell’ICE abbiamo presentato due sedie ai destinatari del CHIPS e questo impegno continuerà quando l’ICE si trasferirà a Barcellona nel 2025, anche se la consegna fisica avrà luogo in occasione di uno speciale evento VIP per le famiglie”. Ha aggiunto: “CHIPS ha presentato la straordinaria cifra di 700 sedie a rotelle: un risultato fondamentale che ha cambiato la vita di tanti bambini e delle loro famiglie. Tutti in Clarion Gaming sono così orgogliosi di supportare un’organizzazione così meravigliosa che è nata nel settore dei giochi tradizionali e continua a svolgere un lavoro così inestimabile”.

Rispondendo all’annuncio Linda Lindsay ha dichiarato: “A nome dell’ente di beneficenza e dei miei colleghi amministratori vorrei mettere a verbale i miei sinceri ringraziamenti a Stuart e all’intero team di Clarion Gaming per il loro continuo e generoso supporto. CHIPS non esisterebbe se non fosse per il supporto di marchi del settore come Clarion Gaming che ci consentono di offrire ai giovani il duplice dono dell’indipendenza e della libertà. La richiesta da parte delle famiglie non è mai stata così grande ed è per questo che sono così orgoglioso di confermare che il 100% di ogni donazione è destinato all’acquisto di sedie a rotelle. Nessuno associato a CHIPS chiede un centesimo di spesa, il che è esattamente come dovrebbe essere”.

PressGiochi