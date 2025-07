Civitavecchia (RM): via libera al nuovo regolamento sul contrasto alla ludopatia

Nel corso della seduta dello scorso 15 luglio, il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato un nuovo Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia, derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del TULPS R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lazio n. 5 del 5 agosto 2013.

Attraverso il nuovo regolamento:“l’Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità familiare, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

L’Amministrazione Comunale intende, inoltre, disincentivare il gioco compulsivo anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile”, si legge nel documento.

Tra i divieti presenti nel nuovo regolamento:

vietato l’ingresso ai minori di 18 anni nelle sale giochi e scommesse scommesse e nelle sale bingo;

è vietato a esercizio aperto al pubblico mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l’esposizione di copie fotostatiche di biglietti “gratta e vinci” o tagliandi di lotterie di qualunque genere, che abbiano determinato vincite nell’esercizio;

è vietato mettere a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online.

L’apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT, di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro è consentita solo ad una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili come scuole, centri giovanili, centri anziani, struttura sanitarie e luoghi di culto.

Il regolamento specifica, inoltre, che non è possibile installare apparecchi da gioco negli esercizi pubblici che si trovano all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine di grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo e centri per l’impiego.

Gli orari di apertura delle sale da gioco e/o le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro saranno stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza.

PressGiochi