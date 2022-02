Civitanova Marche. Il M5S attacca l’amministrazione per il regolamento sul gioco”

“Questa è la ciliegina sulla torta. Non sono bastati cinque anni per fare uno straccio di regolamento per combattere le ludopatie. La consigliera Rossi, presidente della commissione commercio, ha come

“Questa è la ciliegina sulla torta. Non sono bastati cinque anni per fare uno straccio di regolamento per combattere le ludopatie. La consigliera Rossi, presidente della commissione commercio, ha come prima azione una volta che si è insediata messo sul tavolo sto benedetto regolamento, due anni a discutere per poi far passare una loro proposta senza che potessimo dire A.

Bene, allora preparo gli emendamenti da discutere in consiglio ma questo benedetto regolamento poi in consiglio comunale non ci arriva mai. Perché? Era stato fatto da loro per cui chi lo ha fermato? Certo era un regolamento del cavolo perché faceva chiudere le sale dalle 4 di notte fino alle 10 di mattina ma almeno non le faceva stare aperte 24 su 24 come avviene ora. Per cui la domanda è sempre: chi ha voluto fermare questo regolamento? Che interessi ci sono dietro? Come al solito domande che rimarranno senza risposte, senza contare che nelle motivazioni date al diniego del permesso c’è il fatto che il Comune si inventa di sana pianta due nuove regole una per l’accesso e una tolleranza sulle distanze da luoghi sensibili una genialata degna di questa amministrazione”.

Lo ha dichiarato il consigliere comunale del M5S di Civitanova Marche Stefano Mei criticando la delibera con cui la giunta comunale nel 2018 ha modificato i criteri di calcolo della distanza delle sale giochi dai luoghi sensibili, delibera bocciata anche da Tar Marche.

PressGiochi