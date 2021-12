Città di Castello: evade ai domiciliari per giocare alle slot

Non ce l’ha fatta a resistere alla tentazione del gioco, e adesso e’ stato denunciato per violazione della misura di sicurezza. Doveva rimanere nel comune di residenza, invece gli agenti

Doveva rimanere nel comune di residenza, invece gli agenti della polizia lo hanno beccato in una sala scommesse nel territorio tifernate. A finire nei guai un uomo, che doveva scontare una pena alternativa, gli imponeva di non allontanarsi dal Comune di residenza senza giustificato motivo o senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Invece l’uomo era in un comune diverso, non solo senza autorizzazione ma stava giocando alla slot machine. A questo punto gli agenti lo hanno denunciato e segnalato alle autorità.

Questo controllo rientra in una maxi operazione messa in campo dal commissariato di Città di Castello su disposizione della Questura di Perugia. Il personale della Polizia di Stato ha controllato oltre 150 persone, numerosi veicoli ed esercizi commerciali.

