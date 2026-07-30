CIRSA supera i 200 milioni di euro di utile operativo nel secondo trimestre del 2026

CIRSA, multinazionale leader nel settore del gioco e del tempo libero e principale operatore del comparto in Spagna, ha registrato nel secondo trimestre del 2026 ricavi operativi pari a 637

CIRSA, multinazionale leader nel settore del gioco e del tempo libero e principale operatore del comparto in Spagna, ha registrato nel secondo trimestre del 2026 ricavi operativi pari a 637 milioni di euro e un utile operativo (EBITDA) di 202 milioni di euro, superando per la prima volta la soglia dei 200 milioni.

Nel secondo trimestre del 2026, la società ha mantenuto un solido ritmo di crescita, sostenuto dalla forza delle proprie attività, da una rigorosa esecuzione del piano industriale e dal contributo delle aziende acquisite negli ultimi mesi. Questo andamento si è tradotto in un incremento del 10,1% dei ricavi operativi e dell’8,3% dell’EBITDA rispetto allo stesso periodo del 2025.

I risultati riflettono una crescita equilibrata nelle diverse aree geografiche e nei differenti canali in cui CIRSA opera, supportata da una politica di investimenti selettiva finalizzata a rafforzare l’offerta, migliorare l’efficienza e generare ulteriore crescita oltre a quella organica. Nell’intero primo semestre del 2026, i ricavi e l’EBITDA sono aumentati rispettivamente del 9,1% e dell’8,4%.

La solidità dei risultati e l’elevata liquidità del Gruppo consentono alla società di proseguire con fiducia il proprio piano strategico, combinando crescita organica e acquisizioni mirate, focalizzate su opportunità con rendimenti interessanti e potenziali sinergie, come dimostrano le recenti operazioni concluse in Paraguay e Portogallo.

Casinò – La divisione Casinò ha registrato una solida crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, consolidando il trend positivo già evidenziato nei primi tre mesi del 2026. Il risultato è stato sostenuto dall’attuazione delle principali iniziative strategiche della divisione e dal miglioramento dell’attività nelle diverse aree geografiche in cui opera.

Nel trimestre sono stati completati cinque interventi di ristrutturazione previsti dal piano annuale Gold Mine, tra cui il progetto del Casino Majestic Panama, con il rinnovo delle strutture, l’ottimizzazione delle aree di gioco e il miglioramento dell’esperienza dei clienti.

Sono inoltre state ampliate sei sale da gioco in Andalusia e Catalogna, rafforzando le aree dedicate alle gaming machine e adeguando l’offerta alla domanda locale.

La divisione ha compiuto significativi progressi nell’integrazione delle attività in Perù e Marocco, implementando le sinergie previste e allineando le due realtà ai modelli gestionali e operativi di CIRSA. Parallelamente è stato accelerato il programma di rinnovo del parco macchine, con oltre 700 nuove apparecchiature installate nel trimestre, contribuendo a migliorare prestazioni, competitività e attrattività dell’offerta.

Slot Spagna – La divisione Slot Spagna ha confermato il trend positivo avviato all’inizio dell’anno.

I ricavi sono cresciuti dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le iniziative per il miglioramento della produttività hanno determinato un incremento dell’EBITDA superiore al 17%.

A sostenere i risultati hanno contribuito le acquisizioni selettive di operatori di apparecchi da gioco, le sinergie derivanti dalla loro integrazione nel Gruppo, l’attuazione dei piani commerciali e il buon riscontro ottenuto dai prodotti Manhattan Mirage e Manhattan Premium.

Nel canale bar e ristoranti si sono distinti Manhattan Premium nel cabinet Next e Manhattan Magic nel cabinet uElite, mentre nelle sale da gioco hanno consolidato la loro posizione sul mercato Orizon e Manhattan Premium Salón.

L’aggiornamento del parco installato con il modello Manhattan Magic ha migliorato la qualità e la competitività del portafoglio prodotti, con effetti positivi sui margini. La divisione ha inoltre proseguito lo sviluppo di iniziative per ottimizzare la gestione delle reti, aumentare la produttività e adattare l’offerta alle preferenze dei clienti.

Slot Italia – Nel secondo trimestre del 2026 il mercato italiano delle AWP ha continuato a registrare una contrazione, mentre il comparto delle VLT è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2025.

In questo contesto, CIRSA ha continuato a ottenere risultati migliori rispetto al mercato grazie alla qualità del proprio portafoglio prodotti e all’attuazione dei piani commerciali e operativi.

Sul fronte normativo, la società continua a monitorare attentamente l’iter del nuovo decreto di riordino. Un ulteriore rinvio potrebbe comportare una proroga di due anni delle concessioni, coprendo il biennio 2027-2028, con lo svolgimento della nuova gara nel 2029.

Gioco online e scommesse – La divisione dedicata al gioco online e alle scommesse sportive ha registrato risultati particolarmente positivi nel secondo trimestre, con un incremento dei ricavi del 14,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I principali indicatori di business hanno mostrato un andamento favorevole in tutte le aree geografiche, raggiungendo livelli record sia nel numero di utenti attivi sia nell’acquisizione di nuovi clienti.

La fase iniziale della Coppa del Mondo, disputata nelle ultime due settimane del trimestre, ha contribuito ad aumentare l’attività commerciale. La pianificazione e l’esecuzione coordinate delle strategie commerciali e pubblicitarie nei diversi Paesi hanno consentito alla divisione di sfruttare il maggiore interesse sportivo del periodo, rafforzando sia l’acquisizione sia il coinvolgimento dei clienti.

PressGiochi