Cirsa sbarca in Borsa il 9 luglio: boom di richieste per il colosso del gioco

La compagnia spagnola del settore del gioco d’azzardo Cirsa, controllata dal fondo statunitense Blackstone, si prepara a fare il suo ingresso ufficiale sul mercato azionario martedì 9 luglio, con una capitalizzazione di 2,52 miliardi di euro. Il prezzo finale dell’azione è stato fissato a 15 euro, in seguito a una richiesta otto volte superiore rispetto all’offerta iniziale, a conferma del forte interesse da parte degli investitori.

L’offerta pubblica iniziale (IPO) prevede l’immissione sul mercato di almeno il 18% del capitale, percentuale che potrà salire fino al 20,7% in caso di pieno esercizio dell’opzione di over-allotment. In totale, l’operazione permetterà a Cirsa di raccogliere 453 milioni di euro, di cui 400 milioni attraverso una nuova emissione di azioni e 53 milioni derivanti dalla vendita di titoli da parte del management.

Blackstone, attuale azionista di controllo, manterrà una quota del 78,4% del capitale dopo la quotazione, che potrebbe scendere al 75,7% in caso di piena adesione all’opzione aggiuntiva. Il restante capitale sarà suddiviso tra l’amministratore delegato, il presidente esecutivo e altri dirigenti di alto livello.

Secondo fonti di mercato, il successo dell’operazione è legato anche alla strategia di prezzo contenuto, adottata per garantire un buon margine di crescita del titolo nel mercato secondario e ridurre il rischio di correzioni negative, come accaduto in recenti IPO di altre aziende.

Cirsa è attiva nel settore del gioco terrestre e online in Spagna – dove è il principale operatore di casinò – Italia, Marocco, America Latina, e più di recente anche in Portogallo e Porto Rico. Si tratta della prima IPO in Spagna dopo quella della tech company HBX Group, avvenuta lo scorso febbraio.

Tra i bookrunner dell’operazione figurano BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale e UBS, che hanno confermato la forte domanda da parte del mercato.

PressGiochi