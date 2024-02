Cirsa registra nel 2023 profitti per 630 mln di euro

CIRSA ha generato nel 2023 ricavi operativi per 1.991 milioni di euro e un utile operativo di 630 milioni di euro.

Nel 2023, i risultati sono progrediti molto favorevolmente trimestre dopo trimestre, sia in termini di crescita dei ricavi che di utile operativo, che è stato superiore del 14,1% rispetto al 2022. In un contesto economico complesso, a causa del diffuso aumento dei costi e dell’instabilità geopolitica, questo risultato è stato possibile grazie all’impegno dell’intera organizzazione nell’attuazione dei piani aziendali, di efficienza e produttività previsti.

Nel quarto trimestre, la Società ha conseguito ricavi operativi pari a 515 milioni di euro (+7,7% rispetto al quarto trimestre 2022) e un utile operativo di 163 milioni di euro (+5,5% rispetto al quarto trimestre 2022).

Il ritorno ai livelli di attività pre-pandemia già nel 2022, consolidati integralmente nel 2023, e l’attuazione dei piani sopra descritti hanno contribuito al miglioramento dei risultati in tutte le aree di business.

In Italia, dopo una prima metà dell’anno molto positiva dei ricavi sia AWP che VLT rispetto al 2022, si è registrato un leggero rallentamento nella seconda parte dell’anno, a causa di un contesto macro meno favorevole, compensato dal recente acquisizione di Modena Giochi.

Nella divisione Retail sono state inserite due sale da gioco che permetteranno di dare impulso alla crescita nel 2024. Il focus principale è stato posto sull’incremento delle prestazioni delle macchine, attraverso un piano di revisione di prodotti, layout e servizi, oltre ad iniziative di controllo dei costi.

La BU relativa agli apparecchi da gioco in Italia registra una crescita del 24,4%. In Italia a dicembre 2023 sono presenti 10.986 AWP nella rete Cirsa, 3.782 in più rispetto al 2022; 2.477 Vlt 122 in più rispetto al 2022.

Il canale di business online ha dato ottimi risultati, con una crescita sia dei ricavi che dell’EBITDA rispetto all’anno precedente in tutte le aree geografiche. Spiccano il miglioramento dell’utile operativo in Italia, praticamente raddoppiato rispetto al 2022, e la crescita a doppia cifra del business digitale in Spagna.

