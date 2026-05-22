Cirsa: nel primo trimestre del 2026, ricavi operativi pari a 623 milioni di euro

CIRSA, multinazionale leader nel settore del gioco e del tempo libero e prima azienda del settore in Spagna, ha registrato nel primo trimestre del 2026 ricavi operativi pari a 623

CIRSA, multinazionale leader nel settore del gioco e del tempo libero e prima azienda del settore in Spagna, ha registrato nel primo trimestre del 2026 ricavi operativi pari a 623 milioni di euro e un utile operativo di 194 milioni di euro, superando ancora una volta i propri migliori risultati trimestrali.

La società ha iniziato il 2026 con un forte ritmo di crescita, sostenuto da una strategia ben definita, da una solida esecuzione operativa e da una posizione finanziaria rafforzata. Questa evoluzione si è tradotta in un aumento dei ricavi operativi dell’8% e dell’utile operativo dell’8,5% rispetto al primo trimestre del 2025.

Da segnalare la solida crescita organica in tutte le aree geografiche e nei canali in cui opera CIRSA, supportata da una politica selettiva di investimenti che garantisce una crescita aggiuntiva rispetto a quella organica. Per l’intero esercizio, il Gruppo prevede di investire oltre 200 milioni di euro nella crescita organica e nel miglioramento operativo, cifra che supererà i 350 milioni di euro includendo gli investimenti previsti per acquisizioni.

La solidità dei risultati, insieme alla buona posizione di liquidità del Gruppo, consente alla società di proseguire con fiducia nel proprio piano di crescita, contemplando persino una possibile accelerazione dell’attività di M&A nei prossimi mesi, in linea con le previsioni di investimento ed espansione tramite acquisizioni.

Inoltre, il piano di rifinanziamento avviato nel secondo trimestre del 2025 continua a riflettersi positivamente sulla struttura finanziaria di CIRSA, con una riduzione del debito di 589 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 e una diminuzione degli oneri finanziari di 18 milioni di euro nel trimestre. In questo contesto, la società ha effettuato nel mese di maggio il pagamento di un dividendo di 75 milioni di euro, a dimostrazione della forza della generazione di cassa e della fiducia nell’evoluzione del business.

CASINÒ – I risultati della Divisione Casinò nel primo trimestre del 2026 hanno superato ampiamente quelli dell’anno precedente, grazie al miglioramento delle performance in tutte le aree geografiche in cui il Gruppo è presente.

I principali focus del trimestre sono stati l’integrazione dei casinò in Perù e Marocco acquisiti nell’ultimo trimestre dello scorso anno e l’avvio del rinnovo delle strutture di 20 casinò e sale nell’ambito del piano annuale Gold Mine. È inoltre proseguita la strategia degli ultimi anni, concentrata sulla rigorosa esecuzione dei piani commerciali e di efficienza, nonché sul rinnovo selettivo del parco macchine, con l’introduzione di oltre 500 nuove macchine nel primo trimestre.

SLOT SPAGNA – Nel primo trimestre del 2026, la divisione Slots Spagna ha consolidato l’eccellente trend degli ultimi trimestri, registrando una crescita a doppia cifra sia nei ricavi sia nell’EBITDA.

Le acquisizioni di società operative, con le relative sinergie, l’espansione del numero di locali di alta qualità dedicati al gioco e l’efficace esecuzione dei piani commerciali hanno consentito alla divisione di ampliare la base clienti. I piani di lancio di nuovi prodotti come Manhattan Magic, Premium e Omega continuano a conquistare il favore dei clienti e a posizionare questa gamma di successo come leader di mercato.

SLOT ITALIA – Nel primo trimestre del 2026 il mercato italiano ha registrato un andamento negativo nel segmento AWP, ma stabile nelle VLT. Nonostante ciò, CIRSA ha continuato a ottenere risultati superiori al mercato e ha chiuso il trimestre in positivo in entrambi i prodotti, grazie all’integrazione di due operazioni (Game Paradise e Bingo Borgaro) e alle azioni di miglioramento della produttività e dell’efficienza, sia nel segmento operativo sia nel retail.

GIOCO ONLINE E SCOMMESSE – La divisione gioco online e scommesse sportive ha registrato una crescita dei ricavi del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, trainata dalle buone performance nei principali mercati, in particolare Spagna, Italia e Perù. Nonostante risultati sportivi meno favorevoli rispetto all’anno precedente, l’impegno nel miglioramento continuo dell’esperienza utente — sia nel front-end sia attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di un catalogo giochi ampliato — continua a consolidare una crescita sostenibile e redditizia del business.

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