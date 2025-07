Cirsa debutta alla Borsa di Barcellona con un’IPO da 521 milioni di euro

Cirsa Enterprises, colosso internazionale del gioco con una forte presenza in Europa e America Latina, ha ufficialmente debuttato ieri nei mercati azionari spagnoli, avviando le negoziazioni nel Mercado Continuo con il ticker CIRSA. Le azioni della società sono state ammesse alla quotazione nelle Borse di Barcellona, Madrid, Bilbao e Valencia, con un prezzo di collocamento iniziale di 15 euro per azione. Il titolo ha chiuso la giornata in linea con il prezzo di apertura, dopo aver toccato un massimo intraday di 16 euro.

La cerimonia del suono della campanella si è svolta presso la sede della Borsa di Barcellona, dove il presidente esecutivo del gruppo, Joaquim Agut, ha sottolineato il valore simbolico e strategico dell’operazione: “Dopo 47 anni di storia, inclusi 20 anni di presenza nei mercati obbligazionari, questa nuova fase ci permetterà di consolidare la nostra posizione come gruppo internazionale, accelerare la strategia di crescita sostenibile e ridurre il livello di indebitamento”. Al suo fianco erano presenti il segretario generale dell’Impresa e del Lavoro della Generalitat de Catalunya, Pol Gibert, l’amministratore delegato Antonio Hostench, altri membri della direzione aziendale, il sindaco di Terrassa Jordi Ballart e la vicesindaca ai Servizi Generali e Governo Aperto, Laura Rivas.

Agut ha espresso gratitudine al team Cirsa per il percorso compiuto e ha ribadito l’impegno della società verso l’ambiente, la sostenibilità e la responsabilità sociale, evidenziando come l’azienda sia già riconosciuta tra i migliori standard ESG nel settore dei giochi e dei servizi al consumatore a livello globale.

Controllata dal fondo statunitense Blackstone – che ha acquisito la partecipazione del fondatore Manuel Lao e della sua famiglia – Cirsa vede tra gli azionisti rilevanti anche Gamma Intermediate, con una quota del 21% del capitale.

Con questa operazione, Cirsa punta a consolidare la propria posizione come player internazionale. Come spiegato dallo stesso presidente, circa 250 investitori internazionali hanno partecipato all’operazione, tra cui BlackRock, Santander e Norges Bank. «L’interesse è stato elevato», ha confermato Agut.

L’operazione prevede l’offerta di circa 3,5 milioni di azioni esistenti per un controvalore di 53 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi altri 4,5 milioni di titoli (68 milioni) tramite un’opzione di acquisto destinata a Morgan Stanley, in qualità di agente stabilizzatore dell’IPO. Tale opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni naturali. In totale, il valore lordo della quotazione potrebbe raggiungere i 521 milioni di euro, pari a circa 375 milioni netti, per una capitalizzazione complessiva di 2,52 miliardi.

Per il 2025, il gruppo spagnolo punta a raggiungere ricavi operativi netti compresi tra 2,28 e 2,33 miliardi di euro, con una crescita a una cifra media nei business retail e un’espansione tra il 20% e il 25% nel segmento del Gioco e delle Scommesse Online. La quotazione rappresenta quindi un passaggio cruciale per sostenere i piani di espansione geografica e digitale dell’azienda, già attiva in Spagna, Portogallo, Italia, Marocco e America Latina.

PressGiochi