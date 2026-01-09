Newsletter

09 Gennaio 2026 - 21:10

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

CIRCOLI PRIVATI: SLITTA AL 1°GENNAIO 2036 L’OBBLIGO DI PARTITA IVA

L’associazione nazionale Sapar rende noto agli associati che per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo nr.186/2025 è stato prorogato al 1°Gennaio 2036 l’obbligo di dotarsi di Partita Iva per

09 Gennaio 2026

Share the post "CIRCOLI PRIVATI: SLITTA AL 1°GENNAIO 2036 L’OBBLIGO DI PARTITA IVA"

Stampa pagina

L’associazione nazionale Sapar rende noto agli associati che per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo nr.186/2025 è stato prorogato al 1°Gennaio 2036 l’obbligo di dotarsi di Partita Iva per circoli privati ed associazioni anche relativamente alle prestazioni fornite dietro prestazione di un corrispettivo ulteriore o di contributi supplementari (obbligo previsto dal D.gs 146/2021).

Attualmente quindi l’obbligo di dotarsi di Partita Iva resta limitato  solo ai circoli in tal senso già obbligati in base alla normativa vigente mentre  dal 1°Gennaio 2036 (salvo ulteriori proroghe) anche le singole prestazioni effettuate verso pagamento di un corrispettivo specifico o un contributo supplementare, pur restando esenti Iva (quindi comunque non si dovrà addebitare l’Iva), diverranno rilevanti ai fini Iva con conseguente obbligo di apertura della P.Iva.

Tali disposizioni comunque non incidono sul regime fiscale vigente degli apparecchi ex art.110 comma 6 e 7 del Tulps.

PressGiochi

Leggi anche

CIRCOLI PRIVATI: SLITTA AL 1°GENNAIO 2036 L’OBBLIGO DI PARTITA IVA

Portogallo. Nel terzo trimestre del 2025 il gioco online ha generato 297,1 milioni di euro

EAG 2026 sarà l’edizione più grande di sempre: espositori presenti per la prima volta che aggiungono il fattore X all’evento

Serie A. L’Inter prova l’affondo: nerazzurri avanti nella sfida scudetto con il Napoli, a 1,75

Lottomatica rinnova il rating B di CDP e consolida il percorso sulla sostenibilità ambientale

Apparecchi da gioco: il Consiglio di Stato conferma le penali contrattuali inflitte da ADM ai concessionari del gioco

PVR: condannato esercente di Torino per scommesse illegali, usava il conto di una dipendente

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 64mila euro

Mancato versamento delle giocate del Lotto: la Corte dei Conti accerta responsabilità amministrativa di un ricevitore di Pordenone

Francia. Promozioni giochi online 2026: investimenti record ma l’ANJ detta regole ferree

Malta, MGA: 63 segnalazioni di scommesse sospette nel quarto trimestre del 2025

Aircash a ICE Barcelona 2026: crescita continua e focus sui mercati regolamentati

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy