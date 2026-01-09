CIRCOLI PRIVATI: SLITTA AL 1°GENNAIO 2036 L’OBBLIGO DI PARTITA IVA

09 Gennaio 2026 - 21:10
L’associazione nazionale Sapar rende noto agli associati che per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo nr.186/2025 è stato prorogato al 1°Gennaio 2036 l’obbligo di dotarsi di Partita Iva per circoli privati ed associazioni anche relativamente alle prestazioni fornite dietro prestazione di un corrispettivo ulteriore o di contributi supplementari (obbligo previsto dal D.gs 146/2021).
Attualmente quindi l’obbligo di dotarsi di Partita Iva resta limitato solo ai circoli in tal senso già obbligati in base alla normativa vigente mentre dal 1°Gennaio 2036 (salvo ulteriori proroghe) anche le singole prestazioni effettuate verso pagamento di un corrispettivo specifico o un contributo supplementare, pur restando esenti Iva (quindi comunque non si dovrà addebitare l’Iva), diverranno rilevanti ai fini Iva con conseguente obbligo di apertura della P.Iva.
Tali disposizioni comunque non incidono sul regime fiscale vigente degli apparecchi ex art.110 comma 6 e 7 del Tulps.
