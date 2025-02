Cipro: notificato in Ce un progetto di legge sul gioco d’azzardo online

Negli scorsi giorni, Cipro ha notificato in Commissione Europea (Ce) un progetto di legge volto a modificare l’attuale regolamentazione del gioco d’azzardo per garantire una maggiore sicurezza e trasparenza nel

Negli scorsi giorni, Cipro ha notificato in Commissione Europea (Ce) un progetto di legge volto a modificare l’attuale regolamentazione del gioco d’azzardo per garantire una maggiore sicurezza e trasparenza nel comparto del gioco online.

Lo scopo della proposta di legge è quello di modificare la legislazione di base denominata “Legge sui giochi d’azzardo”, al fine di stabilire l’obbligo del fornitore di pubblicare sul proprio sito web ufficiale i criteri in base ai quali versa a una persona fisica o giuridica sponsorizzazioni per attività di interesse sportivo, sociale e pubblico, nonché l’obbligo di presentare alla Camera dei rappresentanti e di pubblicare sul proprio sito web ufficiale, entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale, un elenco delle proprie decisioni in merito al versamento di sponsorizzazioni a una persona fisica o giuridica e l’importo di tali sponsorizzazioni.

Il regolamento proposto mira al controllo sistematico delle sponsorizzazioni del fornitore a persone fisiche e giuridiche per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza.

Il termine dello Standstill è fissato per il 19/05/2025.

