Ciocchetti (FdI): “Il gioco legale va tutelato non con distanziometri e limiti orari ma con strumenti come il RUE”

“Il Governo e il Parlamento – ha affermato Chicchetti – sono impegnanti a dare una risposta che contemperi l’esigenza di consentire il gioco legale da un lato e preservare le fasce più deboli dall’altra. La Commissione Sanità e Affari sociali è impegnata a dare una risposta che sia in grado di consentire di tutelare queste due esigenze. Noi siamo d’accordo con l’aumento degli strumenti del gioco legale che possa evitare le forme di gestione del gioco da parte della criminalità e della malavita e dall’altro consentire forme di sostenibilità sociale del gioco legale. La proposta di oggi di istituire un registro unico di esclusione dal gioco per fasce sociali deboli che non hanno la possibilità di regolare le proprie capacità di gioco è importante. Condivido le proposte che permettano di lottare contro le dipendenze, una lotta che non va fatta con distanziometri e limiti orari ma con strumenti come questi che danno la possibilità di autoescludersi per chi vive situazioni di difficoltà”.

Lo ha affermato l’onorevole di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII commissione Affari sociali della Camera, in occcasione della presentazione a Roma presso l’Università di Tor Vergata del progetto di ricerca ‘Il Registro Unico degli Esclusi (R.U.E.) Dallo strumento alla strategia’.

