Cinisello Balsamo: danneggia slot con un martello, arrestato un 40enne egiziano

Un 40enne di origine egiziana e pregiudicato è entrato in una sala slot a Cinisello Balsamo e ha tentato di svaligiarla. Il fatto è accaduto l’altra notte. I Carabinieri, intorno alle 3.30, sono intervenuti nel locale su segnalazione dello stesso titolare. L’uomo, dopo aver giocato e perso le vincite, era uscito dalla sala slot per poi rientrare con un martello, successivamente utilizzato per danneggiare alcune slot machine con l’intento di prendere il denaro contenuto all’interno. I militari sono riusciti a bloccare l’individuo con l’aiuto dei colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni. L’uomo, trovato in possesso di denaro in contanti, è stato arrestato.

