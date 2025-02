Cina: smantellati oltre 4.500 siti di gioco illegale nel 2024

I funzionari della sicurezza cinese hanno smantellato nel 2024 oltre 4.500 piattaforme di gioco d’azzardo online e indagato su 73.000 casi che si diceva coinvolgessero le cosiddette attività di gioco d’azzardo transfrontaliere, secondo quanto riportato dal Ministero della pubblica sicurezza. Il ministero ha annunciato la scorsa settimana che sono state interrotte diverse reti che facilitavano il gioco d’azzardo e le operazioni bancarie clandestine legate a grandi gruppi di gioco esteri.

Per i funzionari cinesi, “gioco d’azzardo all’estero” può includere attività terrestri e online. Mentre “gioco d’azzardo transfrontaliero” è solitamente inteso specificamente come individui che attraversano i confini territoriali della Cina per giocare d’azzardo.

La campagna in corso contro il gioco d’azzardo transfrontaliero ha visto sforzi significativi, tra cui quattro importanti operazioni che hanno portato a 45 casi chiave e all’arresto di 11.000 sospettati.

Il ministero ha poi fatto riferimento ad un’indagine triennale condotta dalle autorità nella città di Chongqing, nella provincia del Sichuan, che aveva portato a ottobre allo scioglimento di una gang definita “DC Group”, con sede nelle Filippine. La gang aveva reclutato cittadini cinesi per le sue operazioni e il lavoro di marketing per le piattaforme di gioco online.

Le autorità cinesi hanno anche rafforzato la cooperazione internazionale per combattere efficacemente il gioco transfrontaliero che prende di mira i cittadini cinesi. Nell’ultimo anno, oltre 3.700 individui, finanziatori e membri chiave di reti criminali sono stati rimpatriati o convinti a tornare in Cina.

Il ministero della sicurezza ha anche dichiarato di aver collaborato con diversi altri dipartimenti del governo cinese per interrompere i canali di pagamento che supportavano le attività di gioco d’azzardo, tra cui il gioco online “basato su live streaming” e le lotterie illegali, nonché gli investimenti e l’impiego di manodopera correlati a tali attività. Sono stati fatti sforzi interdipartimentali per far rispettare il “sistema di blacklist” della Cina per le destinazioni di gioco transfrontaliere frequentate dai turisti cinesi.

Inoltre, la Cina ha intensificato la sua lotta contro le frodi nelle telecomunicazioni nelle ultime settimane, impegnandosi in una cooperazione bilaterale e multilaterale con paesi vicini come Thailandia e Myanmar per eliminare il gioco online e le truffe nelle telecomunicazioni.

