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Cina, nel primo trimestre del 2026 le vendite delle lotterie si attestano a $211,1 mld

Nel primo trimestre dell’anno, il mercato delle lotterie in Cina ha registrato una flessione, riflettendo un contesto meno dinamico rispetto all’anno precedente. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Finanze

30 Aprile 2026

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Nel primo trimestre dell’anno, il mercato delle lotterie in Cina ha registrato una flessione, riflettendo un contesto meno dinamico rispetto all’anno precedente. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Finanze della Cina, le vendite totali si sono attestate a 1.440 miliardi di yuan (circa 211,1 miliardi di dollari), segnando una contrazione del 3,1% su base annua.

A incidere sul risultato è stato soprattutto un calendario sportivo meno ricco di eventi, che ha ridotto l’attrattività delle lotterie legate alle scommesse sportive. Nonostante ciò, questa categoria continua a rappresentare la componente principale del mercato: le lotterie sportive hanno generato oltre 955 miliardi di yuan, pur registrando un lieve calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Più marcata la contrazione nel segmento delle lotterie a scopo sociale, le cosiddette “welfare lottery”, che hanno visto le vendite scendere del 5,6% fino a circa 484 miliardi di yuan. Il dato conferma una fase di rallentamento più evidente per questa tipologia di prodotti.

Analizzando nel dettaglio le diverse categorie, le lotterie sportive basate sulle scommesse hanno totalizzato oltre 625 miliardi di yuan, con una diminuzione del 2,8%. Anche le lotterie numeriche hanno mostrato una dinamica negativa, fermandosi a circa 395 miliardi di yuan (-5,1%). Le lotterie istantanee hanno contenuto le perdite, con un calo più moderato dell’1,5%, mentre le lotterie di tipo keno hanno registrato una riduzione del 2,7%, attestandosi poco sopra gli 89 miliardi di yuan.

Il rallentamento è apparso ancora più evidente osservando i dati mensili. Nel solo mese di marzo, infatti, le vendite complessive sono scese a 544 miliardi di yuan, segnando un calo del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche in questo caso, sia le lotterie di beneficenza sia quelle sportive hanno evidenziato una contrazione, rispettivamente del 3,9% e del 7,9%.

 

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